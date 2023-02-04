شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الصناعات يشكر الرئيس السيسى.. ويؤكد: نستهدف تدريب مليون شاب وفقًا للمواصفات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على إطلاقه لمنتدى شباب العالم ودعمه.

وأشاد السويدى- خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى للنسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم-بمبادرة "شباب بلد" بالتعاون مع الأمم المتحدة، مضيفًا: "بندرب مليون شاب على المواصفات الدولية بحلول 2027 من خلال أفكار منندي شباب العالم، بالتعاون مع الأمم المتحدة".

وطالب "السويدي"، بأن تكون مصر مستضيفة للمؤسسة العالمية للمهارات، والتى تجمع كل مهارات العالم لمواجهة التحديات بحلول 2026.

وشهد منتدى شباب العالم، فى نسخته الماضية، مشاركة قوية من وفد الأمم المتحدة حيث أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" منصة "شباب بلد"، النسخة المصرية للمبادرة الدولية للأمم المتحدة Generation Unlimited، والتي تتوافق مع توصيات المنتدى التي صدق عليها الرئيس السيسي.

وكان الرئيس السيسي، أعلن في الحفل الختامي، عدة قرارات تبنت توصيات المنتدى، وتضمنت تكليف إدارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية في الدولة بالعمل على انشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل مبادرة إنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصغيرة مع التوسع في اشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية في هذه المبادرة، وإعداد برامج تدريبية متخصصة للشباب لتطوير مهاراتهم وفي مقدمتها قدرات ريادة الأعمال والتكنولوجيا.

الجدير بالذكر، أن المؤتمر الصحفى للنسخة الخامسة للمنتدى، يشهد حضورًا دوليًا موسعًا من ممثلى الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية فى مصر، من بينهم السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الاوربى لدى مصر، ايلينا بانوفا المنسق المقيم للامم المتحدة فى مصر، اليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي فى مصر، إيريك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية فى مصر، الدكتور نصر الدين حاج الامين، ممثل منظمة الاغذية والزراعة فى مصر، الدكتورة نعيمة الجاسر ممثلة منظمة الصحة العالمية فى مصر، كارلوس اوليفر رئيس بعثة الهجرة الدولية فى مصر، كريستين عراب ممثلة هيئة الامم المتحدة للمرأة فى مصر، فريدريكا ميجر ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان فى مصر، هبه نصير منسق برنامج الامم المتحدة للمتطوعين فى مصر، جيرمى هوبكنز ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة فى مصر، جون سوليكى ممثل مفوضية اللاجئين فى مصر، وايضا مدير مكتب منظمة اليونسكو فى مصر، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر فى مصر، وعدد أخر من مديرى مكاتب الامم المتحدة فى مصر.

كما يحضر مجلس أمناء واعضاء الحوار الوطنى ورؤساء تحرير الصحف والقنوات المصرية، وعدد من كتاب الرأى وكبار الاعلاميين وعدد كبير من مثلى الصحف والقنوات العربية والافريقية والاجنبية.

جدير بالذكر أنه منذ انطلاق المنتدى فى نسخته الاولى عام 2017 وعلى مدار النسخ الأربع السابقة يهدف المنتدى إلى إرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، من خلال مناقشة قضايا العالم واقتراح التوصيات وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات على أرض الواقع، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، منتدى شباب العالم فى مصر كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.