شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يشكر "المتحدة" على الفيلم الوثائقى عن الراحل ياسر رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت نقابة الصحفيين، الفيلم الوثائقى الذى أعدته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن حياة الكاتب الصحفى الراحل ياسر رزق، خلال إحياء الذكرى الأولى للكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق، النقابى القدير رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار ومجلة الإذاعة والتليفزيون وجريدة المصرى اليوم السابق.

واستعرض الفيلم الوثائقى أبرز شهادات الكتاب الصحفيين عن رحلة ياسر رزق الصحفية، وكيف كان يتعامل مع زملائه الصحفيين، كما استعرض الفيلم الوثائقى، كيف كان يتعامل ياسر رزق مع أولاده وزوجته، وأبرز عاداته الأسرية، وكيف كان يتعامل داخل منزله، والتزامه بالديمقراطية في القرار داخل بيته، كما استعرض شهادات أفراد أسرته عن طريقة تعامله معهم.

ورصد الفيلم الوثائقى رحلة ياسر رزق من طفولته وحتى وفاته، الفيلم من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وجه ضياء رشوان نقيب الصحفيين الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الفيلم الوثائقى الذى أعدته عن حياة الكاتب الصحفى الراحل ياسر رزق.

تُحيى نقابة الصحفيين نقيبًا ومجلسًا، فى اليوم السبت الموافق 4 فبراير الذكرى الأولى للكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق، النقابى القدير رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار ومجلة الإذاعة والتليفزيون وجريدة المصرى اليوم السابق.

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين عن ترحيبه بأسرة الزميل العزيز وزملائه وأصدقائه ومحبيه، للمشاركة فى إحياء ذكرى رحيله الأولى، لما له من تاريخ مهنى مشرف، وعطاء نقابى ممتد لثلاثة مجالس متصلة من العام 1999، وحتى العام 2011، والذى اختتم حياته بإصداره أهم كتبه، (سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص)، الذى قدم فيه شهادته عن أهم فترات تاريخ مصر الحديث.