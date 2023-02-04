انت الان تتابع خبر يونايتد يخطط للتعاقد مع فالفيردي.. ما موقف مدريد؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن " ريال مدريد رفض محاولات مانشستر يونايتد للتعاقد مع الأوروجوائي فيدي فالفيردي في الصيف الماضي".

وأشارت الصحيفة إلى أن "مانشستر يونايتد لم يستسلم، وسيقدم عرضا جديدا بقيمة 80 مليون يورو لضم فالفيردي في الصيف الميركاتو الصيفي المقبل".



وأوضحت أن "ريال مدريد يرى أن هذا الرقم أقل مما يستحقه فيدي فالفيردي، كما أن النادي الملكي لا يرغب في بيع اللاعب خلال الصيف المقبل".

ويرتبط فالفيردي صاحب ال24 عاما بعقد مع ريال مدريد حتى 2027، ولديه شرط جزائي في ارتباطه بالميرنجي يبلغ مليار يورو.