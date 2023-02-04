شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: ياسر رزق كان مثالا للمهنى المدافع عن قضايا وطنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن الكاتب الصحفى الراحل ياسر رزق، كان نقابيا ومقاتلا وطنيا، مضيفا أن الراحل كان مثالا للصحفى المهنى الوطنى المدافع عن الحقيقة وهموم المواطن وقضايا الوطن.

وأضاف ضياء رشوان خلال احياء الذكرى الأولى للكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق، الذى تنظمه نقابة الصحفيين، أن كتاب سنوات الخماسين للكاتب الصحفى الراحل ياسر رزق جزء من تاريخ مصر ومن أكثر الكتب قراءة.

تُحيى نقابة الصحفيين نقيبًا ومجلسًا، فى اليوم السبت الموافق 4 فبراير الذكرى الأولى للكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق، النقابى القدير رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار ومجلة الإذاعة والتليفزيون وجريدة المصرى اليوم السابق.

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين عن ترحيبه بأسرة الزميل العزيز وزملائه وأصدقائه ومحبيه، للمشاركة فى إحياء ذكرى رحيله الأولى، لما له من تاريخ مهنى مشرف، وعطاء نقابى ممتد لثلاثة مجالس متصلة من العام 1999، وحتى العام 2011، والذى اختتم حياته بإصداره أهم كتبه، (سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص)، الذى قدم فيه شهادته عن أهم فترات تاريخ مصر الحديث.