شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يفتتح مقرات جديدة وينظم لقاءات مع المواطنين ويطلق قوافل غذائية مخفضة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم، السبت، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة،

نظمت أمانة المرأة بقسم الزاوية الحمراء، ندوة توعوية تحت عنوان، الصحة النفسية وتأثيرها على تعديل السلوك لدى الأطفال، بمكتبة الزاوية الحمراء.

كما نظمت أمانة العمل الجماهيرى بقسم التبين، فاعلية لبيع السلع الغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة، لأهالي مناطق الحكر البحرب ومنطقة الصفا والمروة، لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار، وشهدت إقبالا شديدا من المواطنين.

كما نظمت أمانة قسم حدائق القبة، توزيع لبيع السلع الغذائية وأسماك وخضروات بأسعار مخفضة لخدمة أهالي شياخة أبو حشيش، وتتوالى الشوادر كل أسبوع بجميع الشياخات.

وفي محافظة الجيزة،

كما واصلت أمانة مركز أطفيح، قوافلها الطبية المجانية بإطلاق القافلة رقم 349 بقرية منيل السلطان بحرى، في تخصصات الأطفال والرمد والباطنة والجهاز الهضمي والتحاليل طبية، وسط إقبال كبير من الأهالي.

كما واصلت أمانة مركز البدرشين، الوحدة الحزبية بقرية أبو رجوان القبلي استقبال الشكاوي المقدمة من أهالي القرية والمتعلقة بتسليم مشروع الصرف الصحي، حيث تم اليوم تسليم الشوارع الجانبية بمنطقة التاسعة من قبل شركة المقاولون العرب المقاول الرئيسي للمشروع بالقرية إلى شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما نظمت أمانة قسم الهرم، زيارة لمستشفى 57357 لدعم الأطفال مرضى السرطان ورفع روحهم المعنوية، وقام أعضاء الوفد بجولة داخل المستشفى والتقاط مجموعة من الصور التذكارية، وتقديم عروض ترفيهية للأطفال، كما تم توزيع الهدايا على الأطفال المرضي في جو من البهجة والسعادة، وفي ختام الجولة تم التبرع بمبالغ مالية لصالح المستشفى باسم أمانة الحزب بالهرم.

كما واصلت أمانة مركز أوسيم، تنفيذ مبادرة "كسوة شتاء" بإقامة المعرض السادس للمبادرة، وسط إقبال كبير من الأهالي، وهي المبادرة التي تستهدف فئات الأسر الأكثر إحتياجاً والمرضى وغير القادرين تخفيفاً عنهم لمواجهة برد الشتاء القارص بتوفير جميع أنواع الملابس الشتوية بأسعار رمزية.

كما نظمت أمانة مدينة 6 أكتوبر، رحلات مجانية لأبناء المدينة لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب بتوفير 4 أوتوبيسات من أمام مقرات الحزب ذهابًا وعودة وذلك ضمن مبادرات التوعية الثقافية التي تنظمها أمانة الحزب.

كما وقعت أمانة مركز كرداسة، بروتوكولًا مع معامل الدكتور حسن هلال للتحاليل الطبية لخدمة أهالي كرداسة من أعضاء الحزب بمنحهم وذويهم نسبة خصم 25% على خدمات المعامل.

كما وزعت أمانة قسم العمرانية، وجبات الطعام الساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا وغير القادرين من أهالى العمرانية تيسيرًا عليهم وتخفيفًا عنهم من أعباء الظروف الاقتصادية الحالية.

كما تمكنت مركز أبو النمرس، من إقامة منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بقرى المركز، حيث طرحت أمانة الوحدة الحزبية بعرب أبو النمرس كميات كبيرة من السلع الغذائية للأهالي بأسعار مخفضة، وفي الوقت ذاته افتتحت أمانة الوحدة الحزبية بشبرامنت وبنى يوسف منفذًا لبيع كميات كبيرة السلع الغذائية بأسعار مخفضة وسط إقبال كبير من الأهالي.

وفي محافظة جنوب سيناء،

تمكنت أمانة مدينة شرم الشيخ، من توفير سيارات متنقلة لبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين، بالتعاون مع كبار التجار، في منطقة حي النور وقرية الرويسات، ويضم القوافل الغذائية المتنقلة، العديد من السلع الأساسية ومستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، وتبادل قيادات الحزب الحديث مع عدد من المواطنين أثناء تواجدهم في المعرض المتنقل خلال حصولهم على مستلزماتهم واحتياجاتهم من السلع بكافة أنواعها، وشهدت القوافل الغذائية إقبالاً كثيفاً من المواطنين.

كما نظمت أمانة مدينة طور سيناء، ندوة تثقيفية حول التأمين الصحي الشامل وتوعية المواطنين بأهمية التسجيل في المنظومة الجديدة وذلك طبقا للبرتوكول المبرم بين الحزب ومركز طب الأسرة بالمنشية بطور سيناء.

وفي محافظة الشرقية،

افتتحت أمانة مركز أبو حماد، 5 مقرات جديدة للوحدات الحزبية داخل المركز، في قري عمريط ونزلة العزازي وكفر عياد والمسيد و شنبارة، حيث تم التكليف بضرورة الانتشار والتواصل المباشر مع جميع المواطنين بمختلف المراكز والمدن والقرى والعزب بالمحافظة والالتحام مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومحاولة إيجاد حلول لها.

كما نظمت أمانة مركز ومدينة الزقازيق، لقاءاَ جماهيريا لأهالي المركز للإستماع الي مطالبهم والعمل على إيجاد حلول مناسبة وسريعة لها، حيث تم استلام جميع الطلبات العامة والخاصة لعرضها علي المختصين وموافاتهم بالردود المرضية في وقت قياسي.

كما نظمت أمانة الشئون البرلمانية بالمحافظة، لقاء جماهيري للإستماع إلي المواطنين وتلبية مطالبهم والتفاعل معهم وذلك في مركز الحسينية، حيث تم الرد علي كافة الاستفسارات وسط تفاعل إيجابى من الجميع.

وفي محافظة القليوبية،

واصلت أمانة مركز طوخ، معرضاً لبيع السلع الأساسية والإستهلاكية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، للمواطنين، في قرية المنزلة، لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار.

كما واصلت أمانة المرأة بمركز ومدينة الخانكة، من إقامة سلسلة معارض "إحنا معاكي"، لبيع كافة احتياجات الأسرة المصرية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، في قرية سرياقوس، وشمل المعرض سلع تموينية، ملابس حريمي، رجالي، شباب، أطفال، كل ما يلزم جهاز العرائس من أدوات منزلية، مفروشات، سجاد، وشهد المعرض إقبالاً كثيفاً من المواطنين.

كما نظمت أمانة مركز ومدينة كفر شكر، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات، تحت شعار "صحتك تهمنا"، في قرية كفر الشهاوي، وشملت تخصصات مختلفة منها "أطفال، عظام، باطنه، جراحة عامة، حيث تم الكشف وصرف العلاج بالمجان لجميع المرضى.

وفي محافظة بورسعيد،

قام وفداً من أمانة الزهور، بزيارة إلى ديوان حي الزهور، لتقديم التهنئه بتجديد ثقة واستمرار توليه رئاسة الحي، وشهد اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالصالح العام للمواطن، وذلك لتقديم أفضل الخدمات والارتقاء بالمستوى الصحي والتعليمي والمعيشي للمواطن، فضلاً عن الاستماع إلى بعض المشكلات التي تهم المواطنين.

وفي محافظة المنوفية،

نظمت أمانة مركز ومدينة أشمون، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات، في قرية جريس، وشملت كافة التخصصات "باطنه، وصدر، وأطفال، وجلدية، وعظام، وأنف وأذن وحنجرة، وتحاليل الطبية"، وقدمت القافلة الطبية الكشف علي 250 حالة.

كما نظمت أمانة مركز قويسنا، ندوة تثقيفية للشباب بقويسنا البلد لتوعيتهم من مخاطر الحياة، وتناولت الندوة عن دور الأسرة في تنشئه الشباب وطالب الشباب بضرورة العمل وحب الوطن.

كما نظمت أمانة مركز الشهداء، لقاءاً جماهيرياً موسع مع الأهالي للإستماع لمطالبهم في قرية نادر، وعرض أهالي قرية نادر 15 مطلبا شعبيا، ومنها عمل معرض للسلع الغذائية المدعمة، واستكمال الغاز الطبيعى، التخلص من نواتج التطهير.

وفي محافظة المنيا،

قامت أمانة المرأة بمدينة المنيا، بتوزيع عدداً كبير من المساعدات العينية للوجبات الغذائية، علي الأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين والأولي بالرعاية، حيث وزع شباب الأمانة 250 وجبة غذائية، وذلك ضمن مبادرة "شتاء دافئ".

وفي محافظة مطروح،

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، تنظيم فعاليات المحاضرة الثالثة للبرنامج التدريبي لكوادر، بحضور أمناء الأمانات النوعية، وأعضاء الحزب لعدد من أمانات مراكز المحافظة، واستهدف البرنامج التدريبي أعضاء هيئة مكتب المحافظة وأعضاء الأمانات النوعية، وكافة أعضاء الحزب، وتناول السلوك الحزبى والتعريف بالسلوك الحزبى والتزماته.

كما نظمت أمانة المرأة بمركز الحمام، رحلة ترفيهية مجانية إلي الأماكن الأثرية في القاهرة، بمشاركة 60 طفل من أبناء المركز، حيث قاموا بزيارة لأهرامات الجيزة ودريم بارك الترفيهي والاستمتماع ببعض الألعاب الترفيهية والتي رسمت البهجة والسعادة علي وجوه الأطفال.

وفي محافظة كفر الشيخ،

واصلت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، تنفيذ الدورة التدريبية التثقيفية لأمانة المحافظة، لإعداد وتأهيل الكوادر الحزبية، تحدث فيها عن الإلتزام وكيفية إدارة الحملات الإنتخابية ودور الحزب فى الانتخابات.

وفي محافظة الإسماعيلية،

أقامت أمانة مركز التل الكبير، معرضَ شباب الخريجين ومنتجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة للمواطنين، ويضم المعرض جميع السلع والمنتجات الغذائية، وتجهيز العرائس بسعر خاص، والمفروشات والأدوات المنزلية ومنتجات بسعر المصنع، وشهد المعرض إقبالاً كثيفا من قبل المواطنين، الذي أشادو بجودة المعروضات.

وفي محافظة الغربية،

نظمت أمانة مركز بسيون، احتفالية لتكريم عدداً من الأطفال من ذوي الهمم وتقديم بعض الهدايا المادية والعينية لهم، كما قام أسر الأطفال بتقديم عدد من الشكاوى الخاصة بابنائهم لطرحها علي الجهات المختصة والعمل على حلها.

كما واصلت أمانتا الثقافة والفنون والرياضة بمدينة ومركز زفتي، اليوم الثاني علي التوالي، تنظيم الدورة الرياضية الكبرى بنادي العروبة لأهالي المدينة، حيث شهدت الدورة عدة ألعاب مختلفة منها مباراة "خماسى قدم - عدو 50 متر - العاب صغيره - الجرى بالشيكارة - المعلم يقول - شد حبل".

كما أقامت أمانة مدينة زفتي، ندوة عن اكتشاف وتنمية المهارات الذهنية للأطفال، بمقر الوحدة الحزبية بعروبة كفر عنان.

وفي محافظة الفيوم،

تمكنت أمانة مركز الفيوم، من توفير سيارات متنقلة لبيع السلع الغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة، للمواطنين في الوحدة الحزبية بالفيوم الجديدة، لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار، وضم المعرض السلع الغذائية الأساسية من الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، وشهدت السيارات إقبالاً كثيفاً من المواطنين.

كما شاركت أمانة مركز طامية، في حملة نظافة مكبرة وتنظيف وتجميل الوحدة الحزبية بدار السلام، وذلك لمدة أربعة أيام خلال كل شهر وبمشاركة من شباب وفتيات أمانة المركز، وبالتنسيق مع رئيس مجلس ومدينة المركز.

وفي محافظة دمياط،

أقامت أمانة مركز كفر البطيخ، معرضاً للأسر المنتجة لدعم الأسر المنتجة يدوياً ذات المشروعات الصادقة للبيئة، ويضم المعرض أكثر من 20 عارض، ويستمر لمدة 6 أيام داخل مقر الأمانة، ويساهم المعرض في تمكين الأسر من متوسطي الدخل ومحدودي الدخل لتحسين مواردها الذاتية وتحويلها من أسر معالة إلى أسر منتجة تسهم في التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

وفي محافظة الدقهلية،

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بمركز بلقاس، البرنامج التدريبي والتثقيفي لكوادر الحزب، واستهدف البرنامج التدريبي تدريب أعضاء هيئة مكتب المركز، وأعضاء الأمانات النوعية، وشمل البرنامج التدريبي مجموعة من الدورات، وتمثل في "دورة إدارة الأزمات، دورة إدارة الوقت، دورة من نحن، والتعريف بالحزب، دورة التفاوض والإقناع، وخريطة الأحزاب السياسية بالمركز، والسلوك والإلتزام الحزبي.

وفي محافظة بني سويف،

نظمت أمانة الشباب بالمحافظة، برنامج تدريبي لتأهيل امناء الشباب بالوحدات الحزبية على العمل السياسي والحزبي بمركز بني سويف، وتضمن التدريب ورشتين عمل الأولى عن رؤية ورسالة وأهداف الحزب، والثانية عن مهارات العرض والتواصل الفعال.

كما نظمت أمانة الصحة بمركز سمسطا، قافلة طبية مجانية بقرية بدهل، تضمنت الكشف الطبي على المواطنين وتوفير العلاج والتحاليل اللازمة بالمجان، وتخصصات متعددة منها "الباطنة، والأطفال، ونساء، وأسنان، وأنف وأذن" وسط إجراءات وقائية مشددة، وإجراء تحاليل دم وطفيليات، وصرف الأدوية بالمجان، وأيضا تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي للمواطنين عن الأمراض المعدية شملت موضوعات "الإلتهاب الكبدي الفيروسي– فيروس كورونا المستجد- انفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، والأمراض غير المعدية (الضغط و السكر والسمنة)، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدات الحوامل، والأطفال، وكبار السن.

كما نظمت أمانة الصحة بمركز الواسطى، قافلة طبية مجانية بقرية انفسط، تضمنت الكشف الطبي على المواطنين وتوفير العلاج والتحاليل اللازمة بالمجان، ووقعت القافلة الكشف الطبي على 600 مواطن في تخصصات "الباطنة، والأطفال، ونساء، وأسنان، وأنف وأذن" وسط إجراءات وقائية، وإجراء تحاليل دم وطفيليات، وصرف الأدوية بالمجان، كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي للمواطنين عن الأمراض المعدية، والتغذية السليمة للسيدات الحوامل، والأطفال، وكبار السن.

وفي محافظة البحيرة،

نظمت أمانة الصحة والسكان بمركز كفر الدوار، قافلة طبية مجانية، في مقر الحزب، وشملت تخصصات متعددة منها "نساء وتوليد، متابعة الحمل"، وتضمنت القافلة وجود أحدث أجهزة الأشعة وتركيب كل وسائل منع الحمل بالمجان، وكذلك عمل التحاليل الطبية والكشف والعلاج بالمجان، ووقعت القافلة الطبية الكشف علي 176 سيدة من أبناء المركز بجانب صرف العلاج بالمجان من خلال الصيدلي المتخصص المرافق للقافلة.

وفي محافظة أسيوط،

واصلت أمانة مركز أبنوب، تنفيذ مبادرة لبيع السلع الغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة، من خلال منافذ متحركة وثابتة، تجوب المدينة وسط اقبال كثيف من أهالى المركز، لبيع بسعر المصنع، بالتعاون مع إدارة تموين المركز، وسط أسعار تقل عن ميثلاتها فى المحلات بأكثر من 30 %.

كما نظمت أمانة مركز القوصية، احتفالية لتكريم المدراس الفائزة والمشاركة في مسابقة "أوائل الطلبة"، بموسمه الثاني، وأيضا تكريم مديري المدراس ومنظمين المسابقة والطلبة الفائزة والمشاركة في المسابقة،ـ والمقام في قاعة نقابة المعلمين، وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني، ثم تلاوة جزء من أيات القرآن الكريم، وتوالت الكلمات للمشاركين، وشهدت فقرات فنية من طلاب وطالبات المدراس، وفي ختام الحفل، تم توزيع الجوائز وشهادات التقدير على الطلبة والمديرين ولجان التنظيم والتحكيم والعاملين بإدارة القوصية التعليمية.

وفي محافظة الإسكندرية،

وزعت أمانة الحزب بالمحافظة، عدد كبير من المساعدات العينية للمواد الغذائية والخضروات، علي المواطنين في أقسام المنتزه أول وثان وثالث، للتخفيف عنهم وضمن مبادرة "شتاء دافئ"، جاء ذلك وفقاً لكشوف تم إعداد مسبقاً لوصولها للأسر الأكثر احتياجاً.

كما نظمت أمانة التدريب والتثقيف بقسم المنتزة أول، محاضرة تحت عنوان "صالون ثقافي وورشة اكتشاف المواهب".

كما نظمت أمانة قسم الرمل أول فاعلية لتسهيل استلام معاشات لكبار السن، كما توزيع عصير ومياه علي أصحاب المعاشات اثناء استلامهم المعاشات من مكتب البريد بمنطقة شدس.

كما نظمت أمانة قسم مينا البصل، قافلة علاج طبيعي بالتعاون مع منطقة غرب الطبية، "ممارس علاج طبيعي، علاوة على تنظيم فاعلية قص وتقليم الأشجار بشارع الأمير لؤلؤ أمام مدرسة الإخلاص الابتدايية لغات بالتعاون مع حي غرب.

كما أقامت أمانة قسم محرم بك، فاعلية صرف صحي وإحضار عربات الشفظ وعربات الدفاع المدني لشفط المياه الكثيفة.

وفي محافظة السويس،

واصلت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، تنظيم فعاليات البرنامج التدريبي لتدريب الكوادر السياسية بهيئة مكتب المحافظة ورؤساء الأمانات والاقسام بالموضوعات التالية "السلوك الحزبى - إدارة الوقت - إدارة التفاوض".

كما استطاعت أمانة الحزب بالمحافظة، من توفير وظائف لعدد 10 شباب في إطار الدعم والمساعدة في القضاء علي البطالة، وذلك بعد عقد بروتوكول تعاون مع العديد من الشركات لإيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة، حيث تم تسليم أوراقهم لعمل عقود التشغيل للشباب.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.