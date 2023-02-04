شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أرتيتا بعد السقوط أمام إيفرتون فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني الحالي لأرسنال، عن سقوط الفريق المفاجئ أمام إيفرتون بهدف نظيف، فى الجولة ال22 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليسقط الجانرز فى فخ الهزيمة للمرة الثانية له هذا الموسم.

حيث أعرب أرتيتا عن حزنه الشديد من هذا السقوط، ولكنه لم يتفاجئه من المباراة القوية التى قدمها المنافس، خاصة أن إيفرتون فى مركز صعب يجعله مهددا بالهبوط، مما يجعله يقاتل بكل قوة فى المباريات القادمة.

وأضاف أرتيتا بأنه قام بتحذير لاعبيه من صعوبة المباراة، ولكن فى النهاية أكد على أنه ما زال فى صدارة ترتيب المسابقة، مما يجعله ليس قلقا على المنافسة، لا سيما أن المشوار ما زال طويلا حتى النهاية.



إيفرتون يكسر شوكة أرسنال ويخدم السيتي

ويعد فوز إيفرتون على أرسنال له أبعاد كثيرة، يأتي فى مقدمتها إنعاش حظوظ الفريق فى البقاء بمسابقة البيرميرليج الموسم المقبل، بجانب أنه أشعل المنافسة بشكل كبير على الجهة الآخري على صدارة الدوري الإنجليزي، ومنح السيتي مفاجأة ليست متوقعة.



ترتيب الدوري الإنجليزي بعد سقوط أرسنال

وما زال ارسنال يعتلي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، وبفارق 5 نقاط كاملة عن السيتي صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة فى جدول ترتيب المسابقة.

فى حين يحتل إيفرتون المركز ال17 فى جدول ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 18 نقطة.