انت الان تتابع خبر الحلبوسي يطمئن: سعر الصرف سيعود إلى وضعه الطبيعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "ليست المرة الأولى التي تشهد أسعار الصرف متغيرات ترافق إجراءات قانونية وتنظيمية للبنك المركزي تنسجم مع المتطلبات الدولية والسياسات النقدية الهادفة إلى تنظيم حركة النقد الأجنبي ومنع تهريب العملة الصعبة".وأضاف، "لا قلق ولا خوف وفق المؤشرات الإيجابية للاقتصاد العراقي، وفي ظل احتياطيات نقدية متنامية ومستوى إيرادات متحققة تعد الأعلى مقارنة بالسنين المنصرمة".

وأتم الحلبوسي، "سيعود سعر الصرف إلى وضعه الطبيعي بالتزامن مع الإجراءات المحكمة للبنك المركزي والجهود الحكومية الداعمة لضبط التداول ومنع التلاعب والتهريب والحفاظ على استقراره".

