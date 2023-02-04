انت الان تتابع خبر اجتماع امني لمناقشة تأمين تنقل المعتمرين المتوجهين الى الديار المقدسة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، ترأس مؤتمراً بحضور قادة عمليات كربلاء والانبار ورئيس اركان قيادة القوات البرية وهيئات ركن القيادة، لمناقشة تأمين تنقل وحماية المعتمرين المتوجهين من جميع المحافظات برا الى منفذ عرعر الحدودي وصولا للديار المقدسة، واعداد الخطط الامنية الخاصة بألية التنفل وخطط الحماية بعموم محافظات العراق والتنسيق مع القيادات الامنية في كل من كربلاء والانبار، فضلاً عن اسناد قيادتي طيران الجيش والقوة الجوية".واكد المحمداوي على "عدد من التوجيهات للعمل بها والتنسيق بين القوات الامنية وهيئة الحج والعمرة لتأمين الطرق التي يسلكها المعتمرين وتوقيتات الحركة وتنظيم القوافل والذين من المؤمل ان تصل اعدادهم الى ستة الالف معتمر يوميا وعلى مدار ثلاثة أشهر وهو الرقم الاعلى تاريخياً بعد ان تمكن ابطال القطعات الامنيه بمختلف صنوفها واختصاصاتها من تحقيق النصر الكبير على داعش وتأمين كل الطرق الصحراوية وصولا الى الحدود العراقية مع جميع الدول المجاورة".

واضاف البيان انه "تم تشكيل لجنة عليا في مقر القيادة للمتابعة والاشراف والتنسيق مع القيادات الامنية وهيأة الحج والعمرة"، مبيناً أن "العمل سيكون بصوره مستمرة وبشكل يومي خلال فترة الثلاثة أشهر بما يؤمن تنفيذ ومرونة الخطط الموضوعة لسلامة وتنقل المعتمرين".