انت الان تتابع خبر بغداد.. القبض على متهمة بالاتجار بالبشر وآخرين بالسرقة والتزوير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المكافحة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب المدائن لمكافحة الإجرام من القبض على متهمة بجريمة الاتجار بالبشر، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة (٥) من قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر".واضافت ان "مفارز مديرية مكافحة الإجرام ألقت القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك وسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحال تجارية وآخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة".

واشارت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

