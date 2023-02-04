انت الان تتابع خبر غداً.. الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الروسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمفوضية الأوروبية، اليوم السبت، أن "وضع الحد الأقصى لسعر المنتجات النفطية سيبدأ اعتبارًا من 5 فبراير/شباط 2023 ويشمل ذلك فترة 55 يوماً (انتقالية) للمنتجات النفطية الروسية البحرية التي تم شراؤها بسعر أعلى من الحد المسموح به، شريطة أن يتم تحميلها على السفن بحلول 5 فبراير/شباط 2023 وتفريغها بحلول 1 أبريل/نيسان 2023".وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر 2022، دخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ: توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعره أثناء النقل البحري عند 60 دولارا للبرميل - أغلى منه يحظر نقل وتأمين النفط.

رداً على ذلك، حظرت روسيا اعتباراً من الأول من شباط (فبراير) من هذا العام توريد النفط للأجانب، إذ كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد السعر الهامشي.

