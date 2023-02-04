انت الان تتابع خبر راموس: عانيت بسبب ميسي.. أفضل لاعب في التاريخ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446554-638111127471924883.jpegAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-02-04 | 14:03
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رأى نجم نادي باريس سان جيرمان، المدافع الإسباني سيرجي راموس، أن ليونيل ميسي "أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم"، فيما أشار إلى أنه عانى كثيراً بسببه.
وقال راموس، في تصريحات لقناة "باريس سان جيرمان" اليوم السبت: "عانيت سنوات من اللعب ضد ميسي، لكنني الآن أستمتع باللعب معه في فريق واحد".
وسبق لراموس وصف كريستيانو رونالدو بأنه أفضل لاعب في العالم، أثناء مزاملته في ريال مدريد من 2009 وحتى 2018.
وأضاف: "ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق".
وسبق لراموس وصف كريستيانو رونالدو بأنه أفضل لاعب في العالم، أثناء مزاملته في ريال مدريد من 2009 وحتى 2018.
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