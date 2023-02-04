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راموس: عانيت بسبب ميسي.. أفضل لاعب في التاريخ

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446554-638111127471924883.jpeg

2023-02-04 | 14:03

راموس: عانيت بسبب ميسي.. أفضل لاعب في التاريخ

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رأى نجم نادي باريس سان جيرمان، المدافع الإسباني سيرجي راموس، أن ليونيل ميسي "أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم"، فيما أشار إلى أنه عانى كثيراً بسببه.
وقال راموس، في تصريحات لقناة "باريس سان جيرمان" اليوم السبت: "عانيت سنوات من اللعب ضد ميسي، لكنني الآن أستمتع باللعب معه في فريق واحد".

وأضاف: "ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق".

وسبق لراموس وصف بأنه أفضل لاعب في العالم، أثناء مزاملته في من 2009 وحتى 2018.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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