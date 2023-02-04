راموس: عانيت بسبب ميسي.. أفضل لاعب في التاريخ

وقال راموس، في تصريحات لقناة "باريس سان جيرمان" اليوم السبت: "عانيت سنوات من اللعب ضد ميسي، لكنني الآن أستمتع باللعب معه في فريق واحد".

وأضاف: "ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق".

وسبق لراموس وصف كريستيانو رونالدو بأنه أفضل لاعب في العالم، أثناء مزاملته في ريال مدريد من 2009 وحتى 2018.

