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الاعرجي والعلوي يناقشان الجهود المبذولة لتنفيذ البرنامج الحكومي

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "بحث مع العلوي، استمرار التنسيق والتعاون بين مستشارية الأمن القومي ووزارة الخارجية، في القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز علاقات العراق السياسية مع الدول الشقيقة والصديقة".

وأضاف البيان، أن "الجانبين ناقشا، الجهود المبذولة لتنفيذ البرنامج الحكومي، لحكومة محمد شياع السوداني، والتأكيد على أهمية الإسراع بتنفيذ فقراته، وفق المدد والتوقيتات التي حددها البرنامج".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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