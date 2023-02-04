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إعادة اصدار ارسالية "ملابس" مخالفة للضوابط من قبل كمرك طريبيل الحدودي

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مركز كمرك طريبيل الحدودي تمكن من إعادة اصدار ارسالية ملابس مستعملة لمخالفتها ضوابط وتعليمات الأستيراد".

وأضاف البيان، أن "كوادر الهيئة العامة للكمارك في مركز كمرك طريبيل المحاذي للجانب الأردني قامت بأجراء الكشف على الإرسالية وتبين انها ملابس مستعملة ممنوعة من الاستيراد ومخالفة للقوانين والتعليمات النافذة ".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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