انت الان تتابع خبر ضحايا الإرهاب بالعالم.. قائمة بالدول الأكثر تضرراً في 2021: بينها العراق والان مع التفاصيل

انه "وقع أكبر عدد من الوفيات بسبب الإرهاب في عام 2021 في أفغانستان، حيث كان مسؤولاً عن 20 في المائة من إجمالي الوفيات وفي بوركينا فاسو، كان ثاني أكبر عدد من الوفيات نتيجة للإرهاب بنسبة 10٪ من إجمالي الوفيات".وتابعت، انه "بالرغم من أن الإرهاب مشكلة عالمية، إلا أن ضحاياه يتركزون بشكل كبير في مناطق معينة من العالم أمثال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مبينة ان "الغالبية العظمى من الهجمات تحدث في البلدان التي تتمركز فيها المنظمات الإرهابية الرئيسية مثل القاعدة وداعش".

قائمة البلدان التي سجلت أكبر عدد من الوفيات بسبب الإرهاب في عام 2021 من حيث النسبة المئوية لإجمالي الوفيات:

* أفغانستان: 20%

*بوركينا فاسو: 10%

*الصومال: 8%

*النيجر:8%

*مالي:8%

*العراق: 7%

*ميانمار 7%

*سوريا: 7%

*اليمن: 6%

*باكستان: 4%