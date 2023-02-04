انت الان تتابع خبر ضحايا الإرهاب بالعالم.. قائمة بالدول الأكثر تضرراً في 2021: بينها العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشركة في تقرير ترجمته الخليج 365، انه "وقع أكبر عدد من الوفيات بسبب الإرهاب في عام 2021 في أفغانستان، حيث كان مسؤولاً عن 20 في المائة من إجمالي الوفيات وفي بوركينا فاسو، كان ثاني أكبر عدد من الوفيات نتيجة للإرهاب بنسبة 10٪ من إجمالي الوفيات".
وأضافت، "كما وقع عدد كبير من الوفيات بسبب الإرهاب في عام 2021 في العراق، حيث كان مسؤولاً عن 7 % من إجمالي الوفيات".
وتابعت، انه "بالرغم من أن الإرهاب مشكلة عالمية، إلا أن ضحاياه يتركزون بشكل كبير في مناطق معينة من العالم أمثال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مبينة ان "الغالبية العظمى من الهجمات تحدث في البلدان التي تتمركز فيها المنظمات الإرهابية الرئيسية مثل القاعدة وداعش".
قائمة البلدان التي سجلت أكبر عدد من الوفيات بسبب الإرهاب في عام 2021 من حيث النسبة المئوية لإجمالي الوفيات:
وأضافت، "كما وقع عدد كبير من الوفيات بسبب الإرهاب في عام 2021 في العراق، حيث كان مسؤولاً عن 7 % من إجمالي الوفيات".
وتابعت، انه "بالرغم من أن الإرهاب مشكلة عالمية، إلا أن ضحاياه يتركزون بشكل كبير في مناطق معينة من العالم أمثال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مبينة ان "الغالبية العظمى من الهجمات تحدث في البلدان التي تتمركز فيها المنظمات الإرهابية الرئيسية مثل القاعدة وداعش".
قائمة البلدان التي سجلت أكبر عدد من الوفيات بسبب الإرهاب في عام 2021 من حيث النسبة المئوية لإجمالي الوفيات:
* أفغانستان: 20%
*بوركينا فاسو: 10%
*الصومال: 8%
*النيجر:8%
*مالي:8%
*العراق: 7%
*ميانمار 7%
*سوريا: 7%
*اليمن: 6%
*باكستان: 4%
واحتلت العراق المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب عالميًا، بواقع 833 هجومًا إرهابيًا في عام 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 33 % مقارنة بعام 2020. وقد اسفرت هذه الهجمات عن سقوط نحو 524 قتيلًا.