شكرا لقرائتكم خبر عن 125 مليار جنيه ضمن خطة الحكومة للتنمية وتطوير الأعمال وإنشاء 1.1 ألف مزلقان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد للعام المالي الجاري 22/23 ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) بلوغ التكلفة الكلية لمشروعات المنشآت الثابتة على الخطوط الحديدية نحو 125 مليار جنيه، والتي تأتي ضمن مشروعات "الهيئة القومية لسكك حديد مصر".

وتنقسم أهمها إلي أعمال مستهدف نهوها حيث تطوير أعمال إنشاء 1.1 ألف مزلقان، تطوير واستعادة استغلال محطات المرحلة الخامسة بعدد 35 محطة، إحلال وتجديد الأسوار المتهالكة والآيلة للسقوط واستكمال الباكيات بطول 25 كم، تعديلات السكك الحديدية للخطوط الجارى تطوير نظم إشاراتها بطول 140 كم سكة.

وتتمثل المشروعات المستهدف استكمالها، تتمثل فى إنشاء خط بطرة / بسنديلة بطول 5.2 كم، وإنشاء خط السمعانة / الحسينية بطول 9 كم، إنشاء كوبري القناطر الخيرية الجديد بطول 490 متر، إنشاء خط الروبيكي / العاشر / بلبيس بطول 69 كم، توريد وتركيب بوابات دخول وخروج الكترونية بالمحطات، وإعادة تأهيل وإنشاء خط الفردان / بئر العبد / العريش / رفح / طابا، فضلا عن إنشاء خط مطروح / جرجوب وإعادة تأهيل خط سملا / السلوم ومده ليصل إلى بني غازي بليبيا.

وتأتي الأعمال التي جري البدء في تنفيذها خلال العام الجاري لتشمل إعادة تأهيل خط قنا / أبو طرطور بطول 350 كم، ربط خط سكك حديد القاهرة / أسوان بسكك حديد السودان.

يُشار إلي أن وثيقة خطة التنمية تؤكد استحواذ الهيئات الاقتصادية على الحصة الأكبر من الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل خلال العام المالي الجديد 2022/2023 بنسبة 71.6%، وذلك بنحو 219.7 مليار جنيه من إجمالي 306,8 مليار جنيه للقطاع، وذلك لتنفيذ واستكمال عدد من المشروعات التنموية الكبري غير المسبوقة في قطاع النقل