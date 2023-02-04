رسميا.. عبد الغني شهد مدربا للنجف

الخليج 365 – رياضة

أعلنت إدارة نادي النجف، اليوم الخميس، تعاقدها مع المدرب عبد الغني شهد ويساعده حيدر نجم لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري خلفاً للمدير الفني أحمد خلف.



وقال النادي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن" الهيئة الإدارية لنادي النجف قررت تعيين عبد الغني شهد مدرباً لفريق كرة القدم الأول"، مضيفا ان "إدارة النادي سبق أن توصلت إلى تسوية مع المدرب أحمد خلف، لإنهاء عمله مع الفريق".

وجاء قرار إقالة خلف بعد تلقي النجف هزيمتين متتاليتين أمام دهوك والشرطة، ضمن الجولتين (13و14) من الدوري العراقي الممتاز.

وجاء تكليف عبد الغني شهد بالمهمة بعد أيام قليلة من إقالته من تدريب نفط الوسط، بسبب سوء النتائج وتزايد الخلافات مع إدارة العندليب.

يذكر أن النجف يحتل المركز السابع برصيد (24) نقطة لغاية الجولة (14) من الدوري الممتاز.