انت الان تتابع خبر إقصاء من لجنة امريكية وتاريخ من العداء لـ"إسرائيل".. من هي إلهان عمر؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - هذا ما حدث بالفعل، حيث أطاح مجلس النواب الأمريكي، الخميس، 2 فبراير/شباط 2023، بإلهان من لجنة الشؤون الخارجية، بسبب تعليقات سابقة حول إسرائيل، والتي تم وصفها في واشنطن باعتبارها "معادية للسامية"، بحسب ما قالته صحيفة The New york times الأمريكية. فما الذي حدث؟ ولماذا تسبب إلهان عمر منذ سنوات صداعاً للجمهوريين وغيرهم من الداعمين لإسرائيل؟ من هي إلهان عمر؟

إلهان عمر سياسية أمريكيّة مسلمة من ولاية مينيسوتا، وهي من أصل صومالي. قبل نحو عقدين من الزمن بدأت حكايتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، حينما تمكنت مع عائلتها من الفرار من الحرب الأهلية في الصومال، إلى مخيم اللاجئين في كينيا، حيث مكثت 4 سنوات قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تبلغ الآن 41 عاماً. اعتبرت عمر أصغر نائبة في الكونغرس، وأول مشرعة ترتدي الحجاب في هيئة تشريعية عبر التاريخ. بدأ اسم إله‍ان عمر يتردد بشكل كبير في الأوساط الأمريكية منذ عام 2016، وذلك أثناء انتخابها عضوة في مجلس نواب مينيسوتا عن الحزب الديمقراطي، ممّا جعلها أول صومالية-أمريكية تُنتخب في هذا المنصب في الولايات المتحدة. وزادت شهرة عمر على المستوى العالمي حينَما ترشحت للمنافسة على عضويّة مجلس النواب الأمريكي عن مينيسوتا في الانتخابات النصفيّة يوم 14 أغسطس/آب من عام 2018، ثمّ انتُخبت رسمياً في 6 نوفمبر/تشرين الثاني من نفسِ العام؛ لتكون بذلك أول صومالية-أمريكية تُنتخب في كونغرس الولايات المتحدة جنباً إلى جنب مع الأمريكية من أصول فلسطينية رشيدة طليب. ولم تسلم إلهان من اعتداءات الكراهية والإسلاموفوبيا باعتبارها مسلمة، فقد تعرضت للضرب من قبل 7 إلى 8 أشخاص في تجمع حزبي عام 2014، حسبما ذكرت لصحيفة الغارديان البريطانية في 2016.



وقبيل الانتخابات التي حصلت خلالها على مقعد في مجلس نواب ولاية مينيسوتا عام 2016، نقلت "الغارديان" عن عمر قولها: "لدي الكثير مما سيشكل عائقاً أمامي. أنا أرتدي الحجاب، وسيكون ذلك مشكلة، لكن يمكن لشخص ما قادر على خوض التحدي، أن يتيح للآخرين أن يطلقوا العنان لأحلامهم، أيضاً". وقبيل الانتخابات التي حصلت خلالها على مقعد في مجلس نواب ولاية مينيسوتا عام 2016، نقلت "الغارديان" عن عمر قولها: "لدي الكثير مما سيشكل عائقاً أمامي. أنا أرتدي الحجاب، وسيكون ذلك مشكلة، لكن يمكن لشخص ما قادر على خوض التحدي، أن يتيح للآخرين أن يطلقوا العنان لأحلامهم، أيضاً". 4 سنوات من المواجهة المفتوحة مع ترامب

ذاع صيت إلهان عمر بعد مواجهاتها داخل مجلس النواب وانتقاداتها المتكررة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الهجرة والإسلاموفوبيا ودعم إسرائيل وغيرها من القضايا. وقبل أيام من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ترامب، وانتخاب إلهان عمر لمجلس نواب ولاية مينيسوتا عام 2016، توعد ترامب بوقف تدفق اللاجئين الصوماليين، الذين وصفهم بـ"الإرهابيين المحتملين"، إلى البلاد. لكن إلهان عمر ردت على ترامب في إحدى تصريحاتها لاحقاً بالقول "أنا أمل أمريكا وكابوس الرئيس (ترامب)". وأثار ترامب خلال سنوات رئاسته الأربع "العداوة والعنصرية"، ففي معظم تجمعاته الانتخابية أصبح اسم "إلهان عمر" ملازماً له، ومليئاً بالانتقادات والتعليقات العنصرية. وطالب ترامب إلهان عمر في أكثر من مرة أن تغادر أمريكا وتعود إلى بلادها (الصومال). وعلقت عمر في 2018 على ذلك بالقول: "حدث أنني أجسد عدة هويات مهمشة، أنا امرأة، أنا سوداء، أنا لاجئة، أنا مسلمة، أرتدي الحجاب وكلها هويات قام اليمين بتشويهها واستخدمها ترامب كسلاح".