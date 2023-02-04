انت الان تتابع خبر البرتغال تدخل خط الدعم لأوكرانيا: سنرسل دبابات "ليبارد 2" إلى كييف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة رويترز عن الرئيس البرتغالي، أن "بلاده سترسل دبابات ليبارد 2 إلى أوكرانيا".

وكانت البرتغال قد أعلنت، في وقت سابق، عن استعدادها لإرسال 4 دبابات "ليوبارد-2" الألمانية إلى أوكرانيا.

ذكرت ذلك صحيفة Correio da Manha المحلية، نقلا عن مصدر مقرب من الحكومة، حيث تمتلك البرتغال 37 دبابة، 12 منها في حالة جيدة.



وقد وافق مجلس الوزراء الألماني على إمداد دول ثالثة بدبابات "ليوبارد" لأوكرانيا، فيما ذكرت وسائل الإعلام الفنلندية أنه بالإضافة إلى ألمانيا فإن كل من بولندا وفنلندا وإسبانيا واليونان والدنمارك لديهم دبابات "ليوبارد".