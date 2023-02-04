انت الان تتابع خبر لأول مرة.. عمرو دياب وتامر حسني يغنيان سويا (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كما شارك في حفل الزفاف النجم محمد حماقي والمطرب رامي صبري والنجم مصطفى قمر والفنان محمد نور، وشاركوا جميعا في تقديم أغنيات نجم الحفل الفنان حميد الشاعري، الذي نجح لأول مرة في الجمع ما بين عمرو دياب وتامر حسني، بتقديم أغنية "جلجلي"، وبعدها شارك تامر حسني دياب في تقديم أغنيته يا أنا يا لأ، وتم مشاركة مقطع فيديو ظهر فيه دياب وهو يحتضن تامر حسني، لينفي كل ما تم ترويجه على مدار السنوات الماضية بوجود خصومة بينهما.

ونشر لاعب الـ DJ ياسر الحريري فيديو عبر حسابه على انستغرام شارك فيه النجم عمرو دياب، مع النجم حميد الشاعري بغناء أغنية "جلجلي"، وسط حماس من النجمان تامر حسني ومصطفى قمر.

كما نشر ياسر الحريري فيديو لمحمد حماقي وهو يشارك محمد منير الغناء، وقاما بغناء أغنيته الشهيرة "المدينة".

ونشر تامر حسني عبر صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك مجموعة من صور الحفل وعلق عليها قائلًا: مليار مبروك لحبيبي وصاحب عمري احمد عصام والله كنت حاسس إني بجوز ابني ربنا يكرمك يا حبيبي انت ومراتك، وبالنسبة للصور الجميلة دي أظن مهما علقت مش هعرف أوصف جمال روحها وصدقها، عقبال الجميع".



وتم تداول مقطع فيديو لمراسم عقد القران، ظهر فيه النجم محمد منير وكيلا عن العروس، كما شارك تامر حسني كشاهد على العقد، وقام بتحرير عقد القران الداعية الإسلامي مصطفى حسني.