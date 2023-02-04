انت الان تتابع خبر بغداد.. خلافات عائلية تدفع فتاة لـ"الانتحار" والعثور على جثة امرأة أخرى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة امنية عثرت على جثة امرأة مجهولة الهوية تبلغ العمر من 20 الى 25 عاماً تقريبا".

وأضاف، ان "الجثة كانت مرمية بالقرب من احدى الأنهر ضمن ناحية النهروان"، لافتا الى أنها "بدت عليها اثار شدة خارجية".



ومن جانب أخر، أكد المصدر، أن "خلافات عائلية تدفع فتاة تولد 2002 الى الانتحار".

وأشار الى، ان "الفتاة أقدمت على الانتحار بأسلوب شنق نفسها بواسطة قطعة قماش داخل منزلها ضمن حي الضباط في قضاء المدائن".