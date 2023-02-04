شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات جديدة متعلقة بإيران، وفق ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية.

وأوضحت الوزارة -في بيان نشر على موقعها الإلكتروني- أن "العقوبات الأمريكية الجديدة المتعلقة بإيران تستهدف أفرادا على صلة بشركة صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية بارافار بارس".

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

وأواخر الشهر الماضي، قالت وزارة الخزانة على موقعها على الإنترنت، إن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات تتعلق بالحرس الثوري الإيراني، استهدفت عشرة أفراد.

وتابعت "العقوبات الأخيرة تستهدف مؤسسات معاونة للحرس الثوري الإيراني وخمسة من أعضائه".

وأضافت "فرضنا عقوبات جديدة على قيادات في الحرس الثوري الإيراني بسبب انتهاكات حقوق الإنسان".

ومضت قائلة "مستمرون في محاسبة النظام الإيراني على العنف والمحاكمات الصورية وإعدام المتظاهرين وغيرها من وسائل قمع شعبه".

كما استهدفت الوزارة الأمريكية موردي الطائرات الإيرانية دون طيار التي تقول واشنطن إن روسيا تستخدمها لاستهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، بحزمة عقوبات في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان حينها، إنها فرضت عقوبات على ستة من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة شركة القدس لصناعة الطيران، والمعروفة أيضًا باسم صناعات تصميم وتصنيع الطائرات الخفيفة.