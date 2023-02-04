شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كندا تفرض عقوبات جديدة متعلقة بروسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فرضت السلطات الكندية، الجمعة، عقوبات جديدة متعلقة بروسيا، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

كندا تفرض عقوبات جديدة متعلقة بروسيا

وذكر بيان للحكومة الكندية أن العقوبات الجديدة ضد روسيا شملت 38 فردا و16 كيانا.

وتابعت أن هذه الكيانات "متواطئة في الترويج للتضليل والدعاية الروسية"، على حد قولها.

بينما قالت وزارة الخارجية الكندية، في بيان، إن القائمة المستهدفة بالعقوبات تشمل مجموعة إعلامية روسية، والمغني نيكولاي فيكتوروفيتش باسكوف، اللذين أحيا حفلا موسيقيا مؤيدا للحرب في موسكو".

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، فرضت كندا عقوبات على أكثر من 1500 فرد وكيان من روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، ردت موسكو على عقوبات كندا المتتالية، بحظر دخول 200 شخصية كندية بارزة.