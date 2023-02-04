شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تدعم الفئات الأكثر استحقاقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، مبادرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لدعم الفئات الأكثر استحقاقًا في كل المحافظات، جاء فيها أنه خلال مجهود استمر قرابة العام، أطلق التحالف عديدًا من المبادرات؛ لتقديم الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا.

وأشارت الدراسة الى تعدد الجهود لتشمل الدعم النقدي والدعم الغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية، لافتة الى أن من بين القوافل التي نظمها التحالف قوافل "ستر وعافية" التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بجميع المحافظات لتخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، خاصة وأن عام 2022 كان عام المجتمع المدني، ومثّل فرصة للاستفادة بأكبر شكل ممكن بمجموعة من القرارات وقانون العمل الأهلي، إلى جانب أن التحالف كان في حد ذاته فرصة لانطلاق مفهوم العمل التشاركي بعدد من الكيانات المهمة، وإجراء حوار مجتمعي وتوسعة دائرة الاستفادة.

وتابعت: "ومنذ بداية عمل التحالف في مارس 2022، تم استهداف المواطنين في الأماكن الأكثر استحقاقًا، من خلال تدشين قاعدة بيانات تضم 37.4 مليون مواطن من الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي استطاع التحالف من خلالها الوصول إلى 30 مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا واستحقاقًا؛ لتقديم الدعم لهم من خلال التعاون بين الوزارات المعنية".

ونوهت الدراسة الى أن التحالف استهدف خلال العام الماضي العمل على المحور الاقتصاى، توفير فرص عمل ومشروعات كثيفة العمالة، فضلًا عن ملف تنمية الثروة الحيوانية وإحلال السلالات الموجودة بسلالات محسنة، من خلال الوصول إلى 30 مليون مواطن بقيمة 12 مليار جنيه، وهو ما انعكس على حالة الرضا عند المواطنين، بالإضافة إلى تمكين صغار من زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الفاتورة الاستيرادية مثل زراعة القمح.

وأردفت: "المحور الاجتماعي فتم توفير السكن لـ 54 ألف مواطن عبر منازل جديدة وتأهيل منازل قائمة، و25 مليون مواطن في ملف الغذاء، و20 مليون مواطن في ملف المساعدات الاجتماعية، من خلال تدشين بعض المبادرات مثل مبادرة "ازرع"، والتي تستهدف إلى تمكين صغار المزارعين والتوسع في الزراعة، حيث تم استهداف 100 ألف مزارع لإنتاج محصول القمح بإجمالى إنتاجية 3.3 ملايين إردب، ذلك علاوة على عمل قوافل "ستر وعافية"، وتقدم هذه القوافل مجموعة من التدخلات المختلفة، مثل: توزيع مواد غذائية وبطاطين ضمن حملة "دفء الشتاء"، وإقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة، وفك كرب عدد من الغارمات، وتهتم "ستر وعافية" بالتمكين الاقتصادي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، ومساعدة وتنمية صغار الفلاحين من خلال مبادرة “ازرع”، حيث تم استهداف 320 ألف مواطن في 16 قافلة في آخر 3 شهور في 2022، بالإضافة إلى إعادة الاحتفال بالمواسم الدينية، وتم استهداف 25 مليون مواطن؛ أي 5 ملايين أسرة."

وأشارت الدراسة الى أنه بالنسبة لملف الصحة، تم العمل من خلال 3 آلاف جمعية قاعدية، و310 معامل و320 صيدلية و60 مستشفى متخصص، بالإضافة إلى الكيانات البحثية المختلفة، فقد تم تقديم خدمات صحية مختلفة إلى 5 ملايين مواطن بتكلفة تصل 4.9 مليارات جنيه، إلى جانب القوافل الطبية وهي نوعين وهما: قوافل طبية علاجية، وقوافل توعوية، حيث تم تنفيذ 3594 قافلة طبية لخدمة 1.360 مليون مواطن بتكلفة 350 مليون جنيه، وكانت قوافل شاملة، يجلس الفريق لمدة 4 أيام ويقدم العلاج اللازم، مضيفة :"وكانت هناك قوافل لها جانب توعوي، في إطار توعية صحية للأسرة والأم عن التغذية السليمة، وحماية الأطفال من الأمراض، والوقاية خير من العلاج، حيث تم الوصول إلى 2.5 مليون مواطن، من خلال التوعية الصحية والثقافة الصحية. وتمت الاستفادة من 60 مستشفى متخصصًا في مجالات مثل القلب والأورام وعلاج أمراض الكبد، حيث تم تقديم الخطة العلاجية إلى1.930 مليون مواطن، ودعم للمستشفيات بـ 110 ملايين جنيه للمستشفيات الحكومية والجامعة، وهناك أنشطة أخرى؛ لتقديم علاج دوري ومستلزمات طبية وتكفل الأسرة والأجهزة التعويضية، بتكلفة 400 مليون جنيه، في إطار الاهتمام بالمجال الصحي".