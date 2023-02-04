شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من جارسيا بعد سقوط النصر أمام الفتح وإشتعال الصدارة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لنادي النصر، على التعليق عن تعادل الفريق أمس أنام نظيره الفتح، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين وأنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، فى إطار منافسات الجولة ال15 من منافسات دوري روشن السعودي.

حيث أعرب جارسيا عن حزنه الشديد للتعثر أمام الفتح فى مواجهة الأمس، خاصة أن الفريق كان يطمح للإنفراد بصدارة جدول الترتيب والتقدم خطوة إضافية نحو تعزيز الصدارة، قبل أن يسقط النصر فى فخ التعادل ويهدر فرصة مؤكدة للإبتعاد بصدارة الدوري السعودي عن منافسيه.

ويري جارسيا أن فريقه كان الأحق بتحقيق الفوز، لا سيما بعدما أهدر الفريق أكثر من فرصة هدف محقق فى شوط اللقاء الأول، بعدما سدد تاليسكا كرة أرتطمت بالقائم، بجانب إضاعة رونالدو كرة هدف محقق والمرمي خالي.



جارسيا: رونالدو يحتاج للتأقلم فقط

ومن جانبه، علق جارسيا على أداء رونالدو أمام الفتح وإضاعته العديد من الفرص الساهلة، حيث أكد أن اللاعب يحتاج فقط للتأقلم فى المرحلة القادمة، ومن ثم سيتمكن النجم البرتغالي فى الظهور بالمستوي الذي ينتظره منه الجماهير ولكنه مع الوقت.



ترتيب الدوري السعودي بعد تعثر النصر

وما زال النصر يعتلي صدارة الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، فى حين يحل الشباب فى مركز الوصافة بنفس الرصيد من النقاط.

هذا ويحتل الفتح المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة، من 15 مباراة خاضها الفريق هذا الموسم فى الإطار المحلي.