شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قُتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، شمالي الضفة الغربية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على حاجز حوارة، جنوب نابلس.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الفلسطيني حاول مهاجمة جنود بالقرب من حاجز عسكري عند إطلاق النار عليه.

وأشارت الإذاعة إلى أن الفلسطيني لم يكن مسلحا.

من جانبها، قالت السلطة الفلسطينية إن الفلسطيني هو عبدالله قلالوة دون تحديد عمره.