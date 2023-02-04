شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "البنتاجون": رصد منطاد تجسس صيني آخر يحلق فوق أمريكا اللاتينية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مساء الجمعة، رصد منطاد تجسس صيني آخر يمر حاليًا بأمريكا اللاتينية، فيما قال مسؤول أمريكي إنه لا يتجه حاليًا إلى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم "البنتاجون" الجنرال باتريك رايدر: نشهد تقارير عن منطاد يعبر أمريكا اللاتينية. إنه منطاد تجسس صيني آخر، مشيرًا إلى أنه من غير الواضح بالضبط مكان وجود البالون فوق أمريكا اللاتينية. لكن مسؤولًا أمريكيًا أخبر شبكة "سي إن إن"، أنه لا يبدو أنه يتجه حاليًا إلى الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال إن الولايات المتحدة تواصلت مع الجانب الصيني بشأن المنطاد عبر العديد من القنوات، مشيرًا إلى أن واشنطن مستمرة في مراقبة المنطاد عن كثب.

وأكد رئيس الدبلوماسية الأمريكية، أن المنطاد الصيني انتهاك للمجال الأمريكي الجوي والقانون الدولي، مشيرًا إلى أن واشنطن ستستمر في التواصل مع الصين عبر الطرق الدبلوماسية.

وفيما قال بلينكن، إن المنطاد الصيني مخصص للتجسس، شدد على أن "هدف بلاده الأول حاليا إخراجه من مجالنا الجوي (..) اختراق المنطاد الصيني لمجالنا الجوي فعل غير مسؤول".

ورغم أن بلينكن، قال إنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد موعد زيارته إلى الصين، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة تأمل بـ "إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة" مع بكين، وأنه قد يتمكن من زيارة بكين مجددا "حين تسنح الظروف".