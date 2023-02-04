شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسف ورسالة شديدة اللهجة.. تطور جديد بأزمة المنطاد الصيني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجمعة، نظيره الصيني وانغ يي، أنّ تحليق منطاد صيني فوق أمريكا "عمل غير مسؤول".

جاء ذلك في معرض شرحه أسباب إرجائه زيارة لبكين كان يعتزم القيام بها بعد يومين، حسب ما أعلنت واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إنّه خلال اتّصال هاتفي مع نظيره الصيني قال بلينكن إنّه "أخذ علمًا بمشاعر الأسف التي أعربت عنها الصين".

لكنّه أشار إلى أنّ هذا عمل "غير مسؤول وانتهاك واضح لسيادة الولايات المتّحدة وللقانون الدولي يقوّض الغرض من الرحلة" التي كان مقرّرًا القيام بها الأحد والإثنين.

وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أُطلع على التطورات الخاصة بالمنطاد الصيني.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول أمريكي، أنّ وزير خارجية الولايات المتّحدة أنتوني بلينكن أرجأ زيارة كانت مقرّرة أن يقوم بها لبكين يومي الأحد والإثنين، بسبب منطاد صيني انتهك الأجواء الأمريكية، وقال البنتاغون إنّ أغراضه تجسّسية.

وقال المسؤول -طلب عدم نشر اسمه- إنّ الزيارة "أُرجئت" في قرار يأتي في وقت أكّدت فيه الحكومة الصينية أنّ المنطاد مجرّد أداة مدنية للبحث العلمي ودخوله المجال الجوي للولايات المتّحدة تمّ "عن غير قصد" وبسبب "قوة قاهرة".

وتقول وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها تتتبع المنطاد -بحجم ثلاث حافلات- منذ عدة أيام، لكنها قررت عدم إسقاطه، معللة ذلك بأن المنطاد يحلّق فوق ارتفاع حركة الطيران التجاري والعسكري، وأنه لا يشكل تهديدا استخباراتيا ضخما.