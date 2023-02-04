شكرا لقرائتكم خبر عن خطى واسعة فى تمكين الشباب ومد جسور الحوار.. اقرأ أبرز الجهود المتخذة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكل تأهيل وتمكين الشباب، محوراً استراتيجياً في بناء الجمهورية الجديدة، خاصة مع حرص القيادة السياسية على تدشين جسور للتواصل المباشر مع الشباب، وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية بمختلف المجالات، إدراكاً لدورهم الفاعل والحيوي في جهود تحقيق التنمية المستدامة ونهضة المجتمعات، لتمتد هذه الرؤية والاستراتيجية إلى مختلف قارات العالم من خلال منتديات الشباب، وكان من بين الأولويات استمرار مد جسور الحوار معهم والحرص على تمثيلهم بجلسات الحوار الوطني والاهتمام بدمج الشباب المفرج عنها بالحياة المجتمعية من جديد للاستفادة من قدراتهم في بناء الوطن.

وعملت القيادة السياسية على توسيع تمكين الشباب والاهتمام بتمثليهم بمختلف المجالات وإتاحة مشاركتهم فى خطى صنع القرار، حيث أعلن عام 2016 عاماً للشباب، وتلته عدداً من البرامج والمشروعات، أبرزها عقد 4 منتديات لمنتدى شباب العالم منذ 2017، والذي انبثق من خلال المؤتمر الوطني الثالث للشباب في أبريل 2017، حيث اقترح فكرته مجموعة من الشباب المصري لإجراء حوار مع شباب العالم.

وتنظيم المؤتمر الوطني للشباب، والذي عقد 8 مرات منذ 2016، والذي كان بمثابة ملتقى يتيح الفرصة للشباب المصري للحوار المباشر مع الدولة ومؤسساتها المختلفة لرسم مستقبل أفضل من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2020 بشأن نظام مساعدى ومعاونى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ليكون أحد الشروط ألا يتجاوز سن المعاون 40 عاماً، ويأتي تمثيل الشباب بـ 60% من تشكيل المحافظين ونواب المحافظين، من خلال 2 محافظ، و23 نائب محافظ، التمثيل بـ 10% من مجلس الشيوخ بإجمالى 30 نائباً في حين يمثلون ب 20.6% من مجلس النواب 2021 بإجمالي 123 نائباً، مقارنة بـ 13.7% عام 2012 بإجمالي 68 نائباً.

وفي السياق ذاته، صدر قرار جمهوري رقم 434 لسنة 2017، بإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي تهدف إلى تحقيق متطلّبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بجميع قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم من خلال البرامج التدريبة في المجالات المختلفة، حيث تم تدريب 31.3 ألف شاب في الأكاديمية من خلال 173 برنامجاً تدريبياً.

وقد تم إطلاق العديد من البرامج والمؤتمرات لتعزيز آليات تمكين وتدريب الشباب، وأبرزها البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة فى سبتمبر 2015، والذى يهدف لإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولّى المسؤولية السياسية، والمجتمعية، والإدارية فى الدولة، البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة، والذى انطلقت فكرته تنفيذاً لإحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018، ويهدف إلى تجميع الشباب الأفريقى تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.