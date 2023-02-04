شكرا لقرائتكم خبر عن راشفورد في الهجوم.. تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد مع نظيره نادي كريستال بالاس اليوم السبت والموافق 4 فبراير ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره نادي كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2022-2023.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام كريستال بالاس