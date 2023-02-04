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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباراة تشيلسي وفولهام

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محمد الفلاح - يقدم لكم موقع “سعودي سبورت” في التقرير الآتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2022-2023 بعد مباراة تشيلسي وفولهام.

نتيجة مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي

وتعادل تشيلسي مع نظيره نادي فولهام في الدوري الإنجليزي سلبيًا خلال اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

  • أرسنال.. 50 نقطة.
  • مانشستر سيتي.. 45 نقطة.
  • نيوكاسل يونايتد.. 39 نقطة.
  • مانشستر يونايتد.. 39 نقطة.
  • توتنهام هوتسبير.. 36 نقطة.
  • فولهام.. 32 نقطة.
  • برايتون.. 31 نقطة.
  • برينتفورد.. 30 نقطة.
  • تشيلسي.. 30 نقطة.
  • .. 29 نقطة.
  • أستون فيلا.. 28 نقطة.
  • كريستال بالاس.. 24 نقطة.
  • نوتنجهام فورست.. 21 نقطة.
  • ليستر سيتي.. 18 نقطة.
  • ليدز يونايتد.. 18 نقطة.
  • وست هام يونايتد.. 18 نقطة.
  • وولفرهامبتون.. 17 نقطة.
  • بورنموث.. 17 نقطة.
  • إيفرتون.. 15 نقطة.
  • ساوثهامبتون.. 15 نقطة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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