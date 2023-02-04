شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباراة تشيلسي وفولهام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقدم لكم موقع “سعودي سبورت” في التقرير الآتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2022-2023 بعد مباراة تشيلسي وفولهام.

نتيجة مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي

وتعادل تشيلسي مع نظيره نادي فولهام في الدوري الإنجليزي سلبيًا خلال اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز