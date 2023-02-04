شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ عن شائعات "قناة السويس": وعي المصريين سيدحض كل الأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، الشائعات الموجهة ضد الدولة المصرية، وآخرها شائعة إسناد إدارة قناة السويس لشركة أجنبية بعقد امتياز لمدة 99 عاما، مؤكدًا أن قناة السويس مصرية خالصة، ومملوكة للدولة والشعب.

وشدد النائب بمجلس الشيوخ، على ضرورة التصدي للشائعات التي تستهدف النيل من المصريين، موضحًا أنه يجب على المصريين عدم الانسياق وراء الشائعات التي يروج لها أعداء الوطن، والتي تستهدف تشكيك المصريين في قيادتهم ودولتهم.

وأشار إلى أن هذه الشائعات المغرضة، جاءت بعد ساعات قليلة، من إعلان ارتفاع عائدات قناة السويس خلال شهر يناير الماضي للتجاوز 800 مليون دولار، كأكبر عائد شهري في التاريخ، لافتا الى أن هذا يؤكد أهمية قناة السويس بالنسبة لمصر والمصريين، وأن كل ما يقال من شائعات هدفه النيل من الإيجابيات ، ولكن وعي الشعب المصري سيدحض أي أكاذيب.