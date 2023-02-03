شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي لخوض مباراة أمام نظيره نادي وولفرهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستقر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على ملامح تشكيل الفريق لمواجهة وولفرهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي المتوقع كالتالي:



حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ماتيب، جوميز، روبرتسون، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودى جاكبو.

ترتيب ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي المركز التاسع برصيد 29 نقطة في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



بينما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.