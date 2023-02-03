انت الان تتابع خبر ضبط كمية ضخمة من مواد التجميل منتهية الصلاحية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وفق معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود مخزن لمواد التجميل منتهية الصلاحية ضمن احد الاحياء السكنية في جانب الكرخ ببغداد ، شرعت قوة من من الفوج الثالث اللواء الخامس شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز الجهد الاستخباري ومن جهاز الأمن الوطني لمداهمة المكان الذي أُلقي القبض فيه وبالجرم المشهود على اربع متهمين بينهم صاحب الدار ومندوبين للمبيعات وناقل للمواد".واضافت: "حيث ضُبط داخل الدار المستخدمة كمخزن (1300 ) صندوق من مواد التجميل منتهية الصلاحية ومبلغ 1800 دولار ، ومبلغ 23 مليون ونصف دينار عراقي ، وعجلة نوع "اكتروز" تم احالة المتهمين والمواد المضبوطة الى جهة الاختصاص".