شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية لحقوق الإنسان": رئاسة مصر للمجموعة الأفريقية يأتى لدورها الفاعل على صعيد دعم القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بمناسبة تولى وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الرئاسة الدورية للمجموعة الأفريقية في نيويورك لشهر فبراير.

وقال محمد عبد النعيم إن رئاسة مصر للمجموعة تأتي في مختلف مجالات عمل الأمم المتحدة ودورها الفاعل الذي تقوم به على صعيد دعم القارة الأفريقية، مضيفا أن الدول الإفريقية تنتظر من مصر النظر وسلك المسارات التفاوضية المختلفة بالأمم المتحدة، بما في ذلك قمة أهداف التنمية المستدامة، وقمة المستقبل، والاجتماع رفيع المستوى حول الجاهزية لمواجهة الأوبئة وغيرها.