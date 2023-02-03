شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل فولهام لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي لخوض مباراة أمام نظيره نادي فولهام ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ونادي فولهام ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة .

تشكيل فولهام لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي



وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام كالتالي:



في حراسة المرمى: بيرند لينو.

في خط الدفاع: عيسى ديوب - تيتي - روبنسون - ريم.

في خط الوسط: بالينيا - ريد - بوبي ريد - بيريرا - ويليان.

في خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

ترتيب تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي المركز العاشر برصيد 29 نقطة في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



بينما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام الإنجليزي المركز السابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة.