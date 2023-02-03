شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل تشيلسي لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي لخوض مباراة أمام نظيره نادي فولهام ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ونادي فولهام ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي



وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي لمواجهة نادي فولهام كالتالي:



حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: تياجو سيلڤا - بدياشيلي - ريس چيمس - كوكوريلا.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز - جالاجير - ماسون ماونت - مودريك - حكيم زياش.

خط الهجوم: كاي هافرتز.

ترتيب تشيلسي وفولهام في بطولة الدوري الإنجليزي



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي المركز العاشر برصيد 29 نقطة في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



بينما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام الإنجليزي المركز السابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة.