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نادي النجف ينهي خدمات المدرب احمد خلف

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446494-638110482377133023.jpeg

2023-02-03 | 20:04

نادي النجف ينهي خدمات المدرب احمد خلف

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اعلن نادي النجف الرياضي، اليوم الجمعة، عن انهاء خدمات المدير الفني احمد خلف.
وقال اعلام نادي النجف في تصريح لمراسل الخليج 365، ان "ادارة النادي قررت انهاء خدمات المدرب احمد خلف بسبب سوء النتائج في الدوري الممتاز ".

واضاف: "تم الاتفاق مع المدرب عبد الغني لتدريب نادي النجف وحيدر نجم مساعد مدرب وغدا اول وحده تدريبيه بقيادهم".

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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