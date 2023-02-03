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انت الان تتابع خبر نادي النجف ينهي خدمات المدرب احمد خلف والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446494-638110482377133023.jpeg
2023-02-03 | 20:04
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اعلن نادي النجف الرياضي، اليوم الجمعة، عن انهاء خدمات المدير الفني احمد خلف.
وقال اعلام نادي النجف في تصريح لمراسل الخليج 365، ان "ادارة النادي قررت انهاء خدمات المدرب احمد خلف بسبب سوء النتائج في الدوري الممتاز ".
واضاف: "تم الاتفاق مع المدرب عبد الغني لتدريب نادي النجف وحيدر نجم مساعد مدرب وغدا اول وحده تدريبيه بقيادهم".
واضاف: "تم الاتفاق مع المدرب عبد الغني لتدريب نادي النجف وحيدر نجم مساعد مدرب وغدا اول وحده تدريبيه بقيادهم".
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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