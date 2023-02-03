شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يبدأ أولي خطوات التخلص من أوباميانج.. مفاجأة مدوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت قائمة تشيلسي المشاركة فى بطولة دوري الأبطال بالأدوار الإقصائية القادمة بداية من دور ال 16،إستبعاد المهاجم الجابوني بيير أوبامينج، والذي أنضم للبلوز فى الصيف الماضي، قادما من صفوف برشلونة الإسباني.

ويبدو أن معالم رحيل أوبامينج عن تشيلسي قد بدأت بالفعل بهذا القرار، حيث أن اللاعب شارك فى دور المجموعات مع الفريق بصورة طبيعية فى بداية البطولة الحالية، إلا أن التعاقدات الجديدة للفريق جاءت بظلالها مع اللاعب، الأمر الذي قد ينهي مسيرة اللاعب فى الصيف المقبل.

وترددت فى الآونة الأخيرة بعض الأنباء القوية التى تفيد بوجود رغبة مشتركة بين اللاعب وإدارة برشلونة على عودته مرة أخري لصفوف البلوجرانا، فى ظل علاقته القوية بالمدرب الاسباني تشافي.



رحيل أوبامينج مجرد وقت عن البلوز

ويعد رحيل أوبامينج مجرد وقت ليس إلا داخل تشيلسي، وفقا للتقاير الأخيرة الواردة من معقل الفريق اللندني، الأمر الذي يجعل مسئولي الفريق يرحبون بفكرة خروج اللاعب فى المريكاتو الصيفي المقبل، حال الحصول على عرض مادي جيد.



شرط وحيد يفصل برشلونة عن ضمه

ويعد الشرط الوحيد الذي قد يفصل الفريق الكتالوني عن ضم أوبامينج المقابل المادي فى الصفقة، حيث لا يرغب مسئولي البرسا فى دفع مبلغ مالي كبير فى عملية عودة اللاعب إلى الفريق فى الصيف المقبل.