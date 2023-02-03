شكرا لقرائتكم خبر عن 4 موضوعات على رأس أولويات لجنة الصناعة بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس أمناء الحوار الوطني موضوعات اللجان الفرعية التي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تضمنت لجنة الصناعة 4 موضوعات بالمحور الاقتصادى.

وتضمنت لجنة الصناعة ،أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

كما تضمنت لجنة الزراعة والأمن الغذائي 3 موضوعات وهم دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ، ودور الدولة في دعم الزراعة والإئتمان والديون، وصلاح قطاع التعاونيات الزراعية ، كما جاء من ضمن موضوعات لجنة العدالة الاجتماعية برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن و التطورات الجديدة، وسياسات العمل، وسياسات الأجور والمعاشات، وسياسات الضريبية، وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطنى انتهى على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، وأن تنعقد الجلسات على التوازي وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.

وكان المجلس قد توافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعى.