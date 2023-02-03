انت الان تتابع خبر وزير الخارجية الأمريكية يرجئ زيارته إلى الصين بسبب منطاد "التجسس" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت شبكة ABC News الأمريكية، أن عن مسؤول لم تذكر اسمه: "بلنكين سيؤجل زيارته المرتقبة لبكين التي كانت مقررة الأسبوع المقبل".

وأضاف، أن السياسي لا يريد إلغاء الزيارة حتى لا "يضخم" الموقف، بالإضافة إلى ذلك، لا يريد أن يهيمن موضوع المنطاد على المفاوضات.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الجيش تعقب منطاد استطلاع فوق الجزء الشمالي من الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعرب البنتاغون عن ثقته بأن الجسم الذي طار في سماء البلاد يخص الصين، واتخذت السلطات تدابير طارئة لحماية المعلومات السرية.

وبحسب مزاعم وسائل الإعلام والبنتاغون، فإن المنطاد طار من جزر ألوشيان عبر كندا ووصل إلى ولاية مونتانا، حيث توجد قاعدة مالمستروم الجوية مع صوامع إطلاق لصواريخ مينوتمان 3 الباليستية العابرة للقارات.

بعد ذلك، صرح صحفيو "وول ستريت جورنال"، بأن بلنكين سيلغي رحلته إلى بكين المقررة في 5 و6 فبراير/ شباط، وهي أول لقاء لوزير الخارجية الأمريكي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ خمس سنوات.

وفي وقت لاحق، أوضحت وزارة الخارجية الصينية، أن الجسم الذي شوهد في الولايات المتحدة منطاد مدني، يستخدم للأغراض العلمية، وفي المقام الأول الأرصاد الجوية، وأكدت الوزارة أيضا أنه انحرف إلى سماء الولايات المتحدة عن طريق الخطأ بسبب الرياح القوية وسوء الأحوال الجوية.

ولم يقم أي وزير خارجية أمريكي بزيارة إلى الصين، منذ سنة 2018، فيما شهدت العلاقات بين الدولتين العظميين عدة محطات من التوتر، بسبب قضايا جيوسياسية وتنافس اقتصادي، خلال الأعوام الأخيرة.