شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يمتدح مدرب ايفرتون قبل صدام البريميرليج وموقف النني من التجديد لآرسنال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعرب ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، عن سعادته بتجديد عقد نجم الفريق، الدولي البرازيلي جابرييل مارتينيلي، واستمراره.

ووقع مارتينيلي على عقد جديد مع آرسنال، لم يتم الكشف مدته، وذلك لحمايته من أطماع الأندية الأوروبية الكبيرة الأخرى.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي الجمعة، قبل مباراة الفريق أمام إيفرتون في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز: "إنها أخبار رائعة، نريد أن نبني على كل المواهب التي لدينا في الفريق، إنه لأمر رائع أن نراهم سعداء ومستعدين للالتزام مع النادي وما نريد القيام به في المستقبل، مارتينيلي لاعب يتمتع بإمكانات هائلة ولديه الكثير ليحسنه، ويؤدي بالفعل على مستوى عالٍ".

وعما إذا كان يمكن لمارتينيلي أن يتطور أكثر، قال أرتيتا: "أعتقد أنه من العدل القول أنه يمكنه أن يتطور في جميع النواحي، يمكن أن يتطور جسديًا، وذهنيا، ومن حيث الاتساق، ويمكنه أن يتطور بشكل دفاعي، وكذلك في الثلث الأخير، في المساحات التي يمكن فيها تحسين أرقامه وهو على استعداد لذلك، وهذا أفضل شيء في جابي".

وتحدث أرتيتا عن لاعبه الجديد جورجينيو، الذي انتقل للفريق مساء الإثنين قادما من تشيلسي، وقال: "كنا نعلم أنه في هذا السوق يجب أن تتكيف وعليك أن تكون مرنًا وعليك أن تكون مستعدًا لتلقى أنباء مزعجة، كان لدينا حدث كبير مع آخر الأخبار عن إصابة مو محمد النني واحتجنا إلى لاعب في هذا المركز".

وأضاف: "إنه لاعب كنت معجبًا به دائمًا، إنه شخصية رائعة سيجلب القيادة والجودة إلى هذا الموقع وسيساعدنا كثيرًا".

وعن تعيين إيفرتون لشون دايتش كمدرب جديد خلفا لفرانك لامبارد، قال أرتيتا: "حسنًا، من الواضح أنهم حاولوا تعيين الشخصية المناسبة في ظل الظروف التي يمر بها النادي، وما فعله شون والجهاز الفني في بيرنلي يتحدث عن نفسه، مع الموارد المحدودة التي حصل عليها، حقق نتائج مذهلة باستمرار في هذا الدوري الصعب للغاية".

وتابع: "أحب شخصيته كثيرًا، وحضوره والوضوح الذي يجلبه في فرقه، آمل، بعد الغد، أن يكون إضافة كبيرة لإيفرتون".

من ناحية ثانية، سئل لأرتيتا عما إذا كانت الأنباء عن إمكانية التجديد لمحمد النني لموسم إضافي، لها علاقة بقيام النادي بالاعتناء به شخصيا في الأيام الاخيرة له كلاعب في الفريق، فرد قائلا: "طريقتنا في التعامل مع الناس، وطريقتنا في العيش معًا وما نتوقعه من الناس هو تقديم أقصى ما يمكن والطرف الآخر يتوقع المثل، عندما تصبح الأمور صعبة، أعتقد أن النادي يجب أن يتصرف بالطريقة الصحيحة، ولدينا بعض الأمثلة الجيدة وعلينا الاستمرار في القيام بذلك".