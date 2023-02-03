شكرا لقرائتكم خبر عن محافظات الصعيد تستحوذ على جملة الأعمال لـ"حياة كريمة".. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت محافظات الصعيد كافة على 96.8% من جملة الاعتمادات المنفذة بمبادرة حياة كريمة، وقد وصلت نسبة تنفيذ مشروعاتالصرف الصحى 97.3%، أما عن القطاع الطبى فقد وصلت نسبة تنفيذ الوحدات الصحية 90.2%، وفى المجال التعليمى وصلت نسبةإنشاء المدارس 48.8%، وفى مجال الطرق وصلت نسبة تنفيذ الرصف ورفع كفاءة الطرق 85.2%، وفى مجال الرى تم تنفيذ 247 مشروعًا، إلى جانب تأهيل ترع بأطوال 2470 كيلومترًا وبتكلفة وصلت 8.60 مليارات جنيه، فضلًا عن إنشاء وإحلال وتجديد 4179 منشأةصناعية على المجارى المائية، وتطوير الرى فى الأراضى القديمة فى زمام 60 ألف فدان، وإنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى وتوسعةالمصارف المكشوفة، وأيضًا تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة 1.60 مليون فدان.

وفى محافظة سوهاج؛ وبشكل عام وصل إجمالى المشروعات فى المرحلة الأولى التى يتم تنفيذها بمختلف قرى سوهاج، ضمن المبادرةالرئاسية حياة كريمة، 1168 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليار جنيه. حيث تم إدراج 7 مراكز بالمحافظة تضم 30 وحدة محلية، تحتويعلى 181 قرية بتوابعها البالغة 1123 تابعًا.

وقد بلغ عدد المستفيدين من المبادرة فى مختلف القرى حوالى 4 ملايين من الخدمات والمشروعات المتنوعة التى تقدمها المبادرة فى كلالمجالات: البنية التحتية، والغاز الطبيعى، والصرف الصحى، ومشروعات التبطين، وبناء مدارس، وإعادة تأهيل منازل، ومشروعات المياهوالكهرباء.

● فى مجال الصرف الصحي: بلغ عدد مشروعات الصرف الصحى بالمبادرة 460 مشروعًا: منها 140 مشروع شبكات انحدار بنسبةتنفيذ 73.7%؛ و156 محطة رفع؛ و156 خط طرد بنسبة تنفيذ 71.8%؛ و8 محطات معالجة.

● فى مجال مياه الشرب: بلغ عدد مشروعات مياه الشرب 137 مشروعًا؛ منها 132 مد وتدعيم بنسب تنفيذ 96.7%، و3 محطات تنقية، و2 خطوط ناقلة.

● فى مجال الصحة: بلغ عدد المشروعات فى المجال الطبى 218 مشروعًا؛ منها رفع كفاءة 44 وحدة صحية بنسبة تنفيذ 100%، بالإضافة إلى إنشاء 110 وحدات صحية جديدة بنسبة تنفيذ 88.6%، إلى جانب إنشاء 25 مركزًا طبيًا بنسبة تنفيذ 85.9%، و35 نقطةإسعاف بنسبة تنفيذ 100%؛ هذا إلى جانب إنشاء 4 مستشفيات مركزية.

● فى مجال التنمية المحلية: بلغ عدد المشروعات 30 مشروعًا، بنسبة تنفيذ 100%؛ حيث تم إنشاء مجمع خدمات حكومية بكل وحدةمحلية قروية.

● فى مجال الشباب والرياضة: تم إنشاء وتطوير 48 مركز شباب بقرى ومراكز محافظة سوهاج، بنسبة تنفيذ 100%؛ حيث تم رفعكفاءة 19 مركز شباب، وإنشاء 29 مركز شباب جديد.

● فى المجال الزراعي: بلغ عدد المشروعات 30 مشروعًا بنسبة تنفيذ 100%؛ شملت مركز إرشاد زراعى، وجمعيات زراعية، ووحدة الطبالبيطرى، ومركز تجميع الألبان.

● فى مجال الري: بلغ عدد المشروعات 8 مشروعات، بنسبة تنفيذ 100%؛ وفى مجال الكهرباء بلغ عدد المشروعات 183 مشروعًا.

● فى مجال التضامن الاجتماعي: بلغ إجمالى المشروعات 24 مشروعًا، بنسبة تنفيذ 97.2%، ؛ منهم مركزى تأهيل اجتماعى علىمستوى المركز، و14 مركز خدمات الأسرة والطفولة، و8 مراكز خدمات مجتمعية على مستوى القرية.

● فى مجال الطرق: بلغ إجمالى المشروعات 30 مشروعًا بإجمالى 115 كم.