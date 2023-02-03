شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم المواطن.. "مستقبل وطن" يفتتح مقرا جديدا ويطلق ماراثون رياضيا شبابيا ويوفر قوافل غذائية متنقلة مخفضة فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم، الخميس، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة المنوفية،

نظمت أمانة الشباب بمركز الباجور، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في الوحدة الحزبية بقرية بيرشمس وشملت تخصصات مختلفة وأدوية وتحاليل مجانية، وشهدت القافلة إقبالًا كبيرا من الأهالي، بمشاركة نخبة من الأطباء المتميزين، بتخصصات مختلفة وكذلك توافر الادوية المجانية وكذلك معامل تحاليل تخدم الخدمة المجانية.

وفي محافظة الجيزة،

واصلت أمانة منشأة القناطر، القافلة الطبية المجانية للكشف علي العيون، فى قرية منشية رضوان، وإجراء 50 عملية جراحية للعيون بالمجان لأهالي القرية، ووقعت قافلة الرمد الكشف المجاني على 550 حالة ما بين مياه بيضاء ومياه زرقاء وقصر نظر وشبكية وضعف بصر، مع منح خصم 50% على جميع أنواع النظارات والعدسات اللاصقة مع صرف الأدوية بالمجان.

كما أطلقت أمانة قسم الحوامدية، عدد من السيارات المتنقلة لبيع السلع الغذائية بمدينة الحوامدية والقرى المجاورة، حيث تم توفير منافذ ثابتة وسيارات متنقلة تجوب قرى الحوامدية وذلك لبيع جميع انواع اللحوم والدواجن وجميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

كما دفعت أمانة مركز البدرشين، بسيارة متنقلة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة لخدمة أهالي مدينة البدرشين، وذلك لبيع السلع الغذائية من سكر وأرز ومعلبات وزيوت وكثير من أنواع اللحوم المجمدة.

كما تولت أمانة مركز أبو النمرس، صيانة أعمدة الإنارة بعرب أبو النمرس، حيث قامت أمانة شئون القبائل العربية بالتعاون مع مجلس مدينة أبو النمرس بعمل صيانة للأعمدة بشارع الحاج أبو الريش بعرب أبو النمرس وذلك لتسهيل حركه مرور المواطنين.

كما افتتحت أمانة قسم الجيزة، الوحدة الحزبية الجديدة بالأنوار وذلك تعزيزًا للدور الخدمي والمجتمعي لحزب مستقبل وطن لتقديم يد العون للمواطنين في كافة المجالات وذلك وسط فرحة كبيرة من أهالي المنطقة.

وفي محافظة جنوب سيناء،

نظمت أمانة الشباب بمدينة رأس سدر، مارثون ضاحية بمشاركة 105 متسابق من شباب المدينة، في أجواء احتفالية كبيرة بمناسبة أعياد الشرطة، كما تم تقديم عروض رياضية من فرق الكاراتية والكيك بوكس والجمباز.

وفي محافظة قنا،

أعلنت أمانة مدينة نجع حمادي، عن موافقة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي علي تخفيض رسوم مقايسات توصيل المياه والصرف الصحي لوحدات المجمع الصناعي بمنطقة "هو" الصناعية" بنسبة تتجاوز 50% وذلك تأكيدا علي دعم الحزب وأعضائه لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتشجيع الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية، وذلك تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، والنائبة سحر صدقي رئيس الهيئة البرلمانية بالمحافظة.

وفي محافظة المنيا،

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ54 بأرض المعارض الدولية بالقاهرة تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع". والذي يشارك فيه هذا العام لأول مرة 1047 ناشرًا مصريا وعربيا وأجنبيا، من 53 دولة، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم٧ لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية، ويضم وفد أمانة المحافظة قيادات تنظيمية بأمانة المحافظة وأمانات المراكز والأقسام وكذلك الشباب المتميزين في أنشطة وفاعليات الحزب.

وفي محافظة الغربية،

نظمت أمانتا الثقافة والفنون والرياضة بمدينة ومركز زفتي، لليوم الثاني على التوالي، للقوافل الرياضية، وذلك من خلال تنفيذهم، للقافلة الرياضية الكبرى، بمقر الوحدة الحزبية عروبة كفر عنان، وشهدت الفاعلية عدة العاب رياضية منها مباراة "شطرنج رجال وسيدات والسن مفتوح - تنس طاولة فردى - مصارعه زراعين".

كما نظمت أمانة المرأة بقسم ثان طنطا، ندوة دينية تحت عنوان "نفحات من شهر الغراس"، لفضيلة الشيخ عبد الحميد الزغبي، كبير الأئمة بالأوقاف.

وفي محافظة الفيوم،

افتتحت أمانة مركز إطسا، مقر الوحدة الحزبية بقرية جردو، كما عقد اجتماعا تنظيميا لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بخطة عمل الوحدة الحزبية خلال الفترة المقبلة.

كما نظمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، دورة للتثقيف السياسي لأعضاء الوحدات الحزبية بكل من الجيلاني - بندر ابشواي - سنرو القبلية - سنرو البحرية - كفر عبود - العلوية بمركز ابشواي بحضور اللواء محمد شرابي أمين العضوية بالمحافظة، وتناولت الدورة التثقيفية، شرح حول مدونة السلوك الحزبي والبناء التنظيمي للحزب وكوادره والفرق بين الحزب السياسي ومنظمات المجتمع.

وفى محافظة القاهرة،

شاركت أمانة قسم المطرية، بكافة أعضائه وقياداته وشبابه في إسعاف المرضي والعاملين في الحريق الذي شَب داخل مستشفى النور المحمدى في منطقة المطرية.

وفي محافظة بني سويف،

نظمت أمانة الشباب بالمحافظة، في برنامج تدريبي لتأهيل امناء الشباب بالوحدات الحزبية على العمل السياسي والحزبي بمركز بني سويف، وتضمن التدريب ورشتين عمل الأولى عن رؤية ورسالة وأهداف الحزب، والثانية عن مهارات العرض والتواصل الفعال.

وفي محافظة أسيوط،

نظمت أمانة قسم ثان أسيوط، ندوة تثقيفية، تحت عنوان لتسكنو إليها ضمن فاعلياتها والمستهدفة لمحافظة أسيوط وقراها، كما تناولت الندوة محاضرة دينية عن تيسير الزواج القاها فضيلة الدكتور خلف عمار رئيس لجنة الوعظ والإعلام الديني بالأزهر الشريف بأسيوط متناولاً الأحاديث النبوية.

كما انهت أمانة مركز ساحل سليم، خلاف بين عائلتي آل عطوان وآل بباوى بنزلة عنان، حيث تم عقد جلسة صلح، بين عائلتى آل عطوان وآل بباوى بمركز ساحل سليم بنادي كنيسة الأنبا بيشوى بنزلة عنان ساحل سليم فى جو من الود والمحبة.

وفي محافظة الإسكندرية،

أطلقت أمانة شئون الإسكان والمرافق بالمحافظة، حملة "شكرًا لجهودكم المخلصة"، لتكريم مسئولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لشؤون الإسكان والمرافق العامة من خلال جولات ميدانية لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعظيما للدور الوطني التي تقوم به وتقديم الشكر والتقدير لدور العاملين المميزين علي مستوي المحافظة في هذا الشأن.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.