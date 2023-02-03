شكرا لقرائتكم خبر عن شرط وحيد يفصل صلاح من الإنتقال إلى باريس.. موقف مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم المصري محمد صلاح سوف ينتقل إلى باريس فى الصيف المقبل بصورة كبيرة، حيث أن اللاعب يرغب فى الرحيل عن صفوف ليفربول فى المرحلة القادمة، بعد الموسم الكارثي الذي يقدمه الريدز مؤخرًا مقارنة بالمواسم السابقة.

وأفادت التقارير أن ليفربول قد يكون منفتحًا لبيع صلاح أكثر من أي وقت مضي، خاصة أن اللاعب المصري تجاوز عامه الثلاثين، ومن ثم فإن الإستثمار فى اللاعب خلال المرحلة القادمة سيكون مربحًا بصورة كبيرة، مما يمهد لرحيله إلى باريس والذي يستعد لدفع مقابل مادي ضخم من أجل اللاعب.

ويري مسئولي ليفربول أن رحيل صلاح إلى باريس سيكون مشروطا بحصول الفريق على ما لا يقل عن 80 مليون يورو من عملية إنتقاله القادمة، الأمر الذي يتناسب من إمكانيات اللاعب وقدرة الجانب الفرنسي المادية.



موقف باريس النهائي من ضم صلاح

وفى إطار متصل، يري الجانب الباريسي ضرورة حسم التعاقد مع صلاح، يأتي ذلك على غرار رحيل ميسي المتوقع عن باريس سان جيرمان فى الصيف، مما يمهد جميع الظروف أمام إنتقال نجم ليفربول للبي أس أجي.



صلاح يهدد عرش نيمار فى باريس

وأكدت بعض المصادر الصحفية أن إنتقال صلاح إلى باريس قد يهدد فرص إستمرار نيمار مع الفريق الباريسي بشكل كبير، حيث من المتوقع أن يحصل النجم المصري على راتب أكبر مما يتقاضاه النجم البرازيلي فى باريس.