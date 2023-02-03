شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. آرسنال يعلن تجديد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي آرسنال الإنجليزي اليوم الجمعة، عن تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، واستمراره داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد النادي اللندني في بيان رسمي اليوم، تجديد عقد نجمه البرازيلي جابرييل مارتينيلي، حيث وقع عقدًا جديدًا طويل الأجل، دون الكشف المدة.

وبات النجم البرازيلي، عنصر أساسي في صفوف الجانرز، حيث شارك أساسيًا في 19 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وإجمالًا سجل 7 أهداف في 27 مباراة بكل البطولات.

ويلعب مارتينيلي في صفوف آرسنال منذ صيف 2019، عندما انضم من ساو باولو البرازيلي، حيث ارتدى قميص الجانرز في 111 مباراة على مدار 4 مواسم.

من ناحية أخرى، أشاد ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، والبرازيلي إيدو المدير الرياضي للنادي، بخطوة تجديد عقد مارتينيلي، كونه موهبة شابة مميزة تمثل مستقبل الفريق لسنوات مقبلة.