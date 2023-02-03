شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يخطط لخطف نجم برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يرغب في ضم صفقة هجومية من صفوف برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "سبورت الإسبانية"، أن مانشستر يونايتد بصدد التحرك لضم أنسو فاتي نجم برشلونة، لتدعيم هجومه في الموسم الجديد.

وتابعت: "برشلونة لا ينوي التفريط في أنسو فاتي، إلا أن مانشستر يونايتد يراهن على أكثر من عامل لإتمام الصفقة وضم اللاعب إلى أولد ترافورد".

وأضافت: "يونايتد يحاول استغلال علاقته بخورخي مينديز وكيل أعمال فاتي، وكذلك عدم رضا اللاعب عن معدل مشاركاته في المباريات بدرجة أقل من ليفاندوفسكي ورافينيا وعثمان ديمبلي".

واستطردت: "إدارة برشلونة تثق كثيرا في موهبة فاتي، ومنحته القميص رقم 10 بعد رحيل الأسطورة ليونيل ميسي في صيف 2021، وجددت عقده حتى صيف 2027 مع شرط جزائي قيمته مليار يورو".

ويترقب فاتي ووكيل أعماله خورخي مينديز، وكذلك مانشستر يونايتد، ما سيحدث في الأشهر المتبقية من الموسم الجاري.

واختتمت: "مانشستر يونايتد سيبدأ التفاوض لضم فاتي عقب مباراة الفريقين في الدوري الأوروبي، حيث سيحاول بجدية الفوز بصفقة فاتي بعدما فشلت كل محاولاته لضم لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج في الصيف أو الشتاء الماضي".