شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوافق على 5 اتفاقيات دولية لدعم الزراعة والأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأخيرة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائياً على (5) قرارات جمهورية باتفاقياتٍ دولية لدعم الزراعة والأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي.

كما وافق المجلس على (26) مادة من مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها على أن يتم مناقشة باقى المواد في جلسة قادمة، وأحال المجلس (18) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وإعمالاً لدوره الرقابي واجه مجلس النواب وزير النقل والمواصلات بنحو (124) أداة رقابية فيما يخص قطاع وزارته.

واجتمعت اللجنة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة بعض الموضوعات الداخلية والتي تتعلق بإدارة بعض شئون المجلس وجلساته العامة، وذلك إعمالاً لحكم المادة (26) من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث دارت المناقشة حول أهمية تنظيم تناول الأدوات الرقابية في المجلس بما يضمن الفاعلية أكثر بين الأعضاء ووزراء الحكومة الذين يحضرون إلى المجلس للمناقشة والرد على الطلبات المقدمة إليهم، وأكدت المناقشة على الوعي الكبير الذي يتمتع به عموم النواب أثناء حديثهم سواء في اللجان أو في الجلسة العامة للمجلس، الأمر الذي يعكس حرص الجميع على الحفاظ على الدولة المصرية ومصالحها الخارجية وأمنها القومي، كما أشاد أعضاء اللجنة العامة بجهود مجلس النواب المصري في مجال الدبلوماسية البرلمانية من خلال مشاركاته في أعمال المنظمات والهيئات البرلمانية الدولية والإقليمية ومختلف الفعاليات مع برلمانات الدول الصديقة.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الجلسة العامة على أن يعود مجلس النواب للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 12 فبراير 2023.