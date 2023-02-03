شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بـ" الشيوخ": منع الزوجة من زيارة أهلها أحد أشكال العنف الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

واشار التقرير، إلى أن الدستور المصرى أسبغ الحمايـة على الأسرة المصرية بأطرافها المختلفة عبر العديد مـن النصوص، مؤكدا أن هنـاك سياجا دستوريا ضـامنا لأسـرة مستقرة عبـر كفالـة حقـوق كـل أطرافهـا، فضـلا عـن تـوفير البيئـة المحفـزة على استمرار واستقرار الأسـرة وسـد منافـذ تهديد استقرارها.

وعرفت اللجنة العنف الأسري: بأنه السـلـوك الـذي يقـوم بـه أحـد أفراد الأسرة عمـدا ضـد فـرد آخـر مـن نـفـس الأسـرة، لأسباب قـد تكـون ذاتيـة أو نفسية أو اجتماعية أو ثقافيـة، ويلحـق ضررا جسديا أو عاطفيا أو نفسياً أو اقتصاديا، أو جميعهم، ويتخذ أيـا مـن الصـور التالية: الضرب بأنواعـه، الدفع بقـوة، لـي الذراع ،الركل، القذف بشـيء صلب، السـبب فـي كـسـر، أو جـروح، إحـداث جـرح بالسكين، الحـرق بالنـار، القتـل، حبس الحريات، الإرغام على القيام بفعل ضد رغبة الفـرد، السب، منـع الزوجـة مـن زيارة الأهـل، منـع الزوجـة مـن الإنجـاب أو إجهاضها، إساءة معاملة أحـد أفـراد الأسرة، التمييز في المعاملة بين الذكور والإناث، الاستيلاء على أمـوال أحـد أفـراد الأسـرة بـالإكراه، كسـر أو إتـلاف أو تبديد المتعلقات الشخصية لأحد أفراد الأسرة، نشـر الصـور أو مقاطع الفيديو الخاصـة لأحد الزوجين على الإنترنت" العنـف الإلكتروني، منـع شـخص داخـل الأسـرة مـن الحصـول علـى الأكـل أو الشـرب أو الـدواء، الـزواج المبكر للفتيات، الحرمـان مـن التعلـيم، ختـان الإنـاث، ودفـع أحـد أفـراد الأسـرة للانتحار.

وأضافت اللجنة وفـق هـذا التعريف يصبح العنـف فـي محيط الأسـرة شاملا كافـة الأشكال المادية والمعنوية بـل والإلكترونيـة أيضـا التـي تلحق الأذى بـ الأطراف المستهدفة، مما يستوجب طـرح رؤيـة متكاملة تعالج مسببات العنف وتراعي تنوع أشكاله.