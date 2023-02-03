شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يحسم وجهته المقبلة بعد باريس.. نادي مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت مصادر صحفية مقربة من النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، أن اللاعب استقر على الرحيل عن باريس فى نهاية الموسم الجاري بصورة كبيرة وعدم إستكمال تعاقده مع الفريق الممتد حتى صيف 2025،خاصة بعد قرار ميسي الأخير بعدم تجديد تعاقده مع الفريق الفرنسي

ويري نيمار أن عودته إلى برشلونة قد تكون الخيار المقرب له، ولكنه من ذلك يعلم مدي صعوبة الأمر، مما يجعل اللاعب يتجه صوب الدوري الإنجليزي، حيث يفكر اللاعب بشكل جادي فى الإنتقال إلى اليونايتد بعد رفض السيتي المفاجئ للاعب.

كما أن تطور اليونايتد الأخير وعدم تعرضه للهزيمة سوي فى لقاء وحيد منذ العودة من المونديال، تجعل نيمار يفضل الإقبال على هذه الخطوة، فى ظل تواجد الثنائي البرازيلي كاسميرو وأنتوني داخل الشياطين الحمر.



موقف تين خاج من ضم نيمار

وأشارت بعض المصادر الصحفية أن المدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني لليونايتد، يتحفظ على قرار التعاقد من نيمار خلال المرحلة القادمة، بعد تجربة رونالدو الأخيرة، مما قد يساعد فى إرباك غرفة خلع الملابس بالفريق، الشئ الذي يريد تجنبه المدرب وعدم الوقوع فيه مجددًا.



خطة محكمة لإنتقال اللاعب لليونايتد

وأشارت بعض المصادر إلى إمكانية توسط نجمي الفريق كاسميرو وأنتوني لإدارة اليونايتد وجهازه الفني من أجل التعاقد مع نيمار فى الصيف المقبل، خاصة أن اللاعب يمثل إضافة لأي فريق على المستوي الفني، كما أن الظروف الحالية قد تكون ممهدة لهذا الإتفاق.