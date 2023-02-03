منطاد تجسس صيني بسماء الولايات المتحدة!.. وبكين تعلّق

الشارقة - اميمة ياسر -

دعت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى "الكف ووقف التكهنات والمزاعم" الدائرة حول تحليق "منطاد استطلاع صيني" في سماء الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، تعليقاً على تقارير عن مزاعم بوجود منطاد استطلاع صيني في سماء الولايات المتحدة،: "أريد أن أؤكد أن التكهنات إلى حين التأكد من الحقائق ليست الطريقة الصحيحة لحل المشكلة"، داعيا واشنطن إلى وقف جميع التكهنات والمزاعم.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بأن الجيش تعقب منطاد استطلاع فوق الجزء الشمالي من الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعرب البنتاجون عن ثقته في أن الجسم الذي طار في سماء البلاد يخص الصين، واتخذت السلطات تدابير طارئة لحماية المعلومات السرية.

ووفقاً لمزاعم وسائل الإعلام والبنتاجون، فإن المنطاد طار من جزر ألوشيان عبر كندا ووصل إلى ولاية مونتانا. حيث توجد قاعدة مالمستروم الجوية مع صوامع إطلاق لصواريخ مينوتمان 3 الباليستية العابرة للقارات.

من جانبه، طالب كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، إحاطة استخباراتية من الإدارة لأعضاء الكونجرس بشأن المنطاد، متهما الصين بتجاهل سيادة الولايات المتحدة.

وطالبت مارجوري تايلور جرين عضو مجلس النواب الأمريكي، الرئيس جو بايدن أن يسقط على الفور منطاد الاستطلاع.